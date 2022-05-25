تعرف على أنواع الطوابع المباعة عبر مكاتب البريد عام 2021

كتب مدحت عادل

شهدت الطوابع والنماذج المباعة عام 2020/2021 ارتفاعا ملحوظا، حيث بلغت قيمة المبيعات بالوحدات البريدية نحو 266.1 مليون جنيه، مقابل 238.2 مليون جنيه عام 2019 /2020 بزيادة بلغت نسبتها 11.7%، وهو ما يطرح تساؤل حول أسباب ارتفاع مبيعات الطوابع وطبيعة الطوابع التى مازالت تباع وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

وتظهر بيانات النشرة البريدية السنوية، أن الطوابع المباعة توزعت بين 7 أنواع من الطوابع، وفقا لما يلي:

طوابع عادية بقيمة بلغت 73 مليونا و931 ألف جنيه.

طوابع حكومية بقيمة بلغت 92 مليونا و354 ألف جنيه.

طوابع تذكارية بقيمة 6 ملايين و809 آلاف جنيه.

طوابع دمغة وتنمية موارد بقيمة 32 مليونا و860 ألف جنيه.

طوابع مهنية بقيمة 8 ملايين و649 ألف جنيه.

طوابع دعم مشروعات تعليم 51 مليونا و312 ألف جنيه.

النماذج بقيمة 135 ألف جنيه.



جدول طوابع

وإجمالا بلغ عدد المكاتب البريدية نحو 4106 مكاتب عام 2020/2021، مقابل 4033 مكتبا عام 2019/2020 بزيادة بلغت نسبتها 1.8%.