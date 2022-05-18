هيئة البريد تصدر طابعا تذكاريًّا بمناسبة مرور 75 عامًا على إنشاء مجلس الدولة

كتبت هبة السيد

أصدرت الهيئة القومية للبريد طابع بريد تذكاريًّا بمناسبة الاحتفال بذكرى إنشاء مجلس الدولة الـ 75 الذي يوافق 18 مايو، وجاء هذا اليوم تخليدًا لذكرى إنشاء مجلس الدولة في مصر.

قال الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد: إن مجلس الدولة يمثل أحد أعمدة السلطة القضائية وقلعة الحقوق والحريات في مصر؛ لذا بادرت الهيئة القومية للبريد بالمشاركة في الاحتفال بمرور 75 عامًا على إنشاء مجلس الدولة في مصر بإصدار طابع بريد تذكاري لتوثيق هذا الحدث الهام في تاريخ الوطن.

وأضاف الدكتور شريف فاروق أن الطوابع التذكارية تعد وسيلة من وسائل الاتصال الثقافي بين مختلف دول العالم وشعوبه وتوثق تاريخ الأمم على مر العصور؛ لذلك تحرص الهيئة القومية للبريد دائمًا على إصدار الطوابع التذكارية في الأحداث والمناسبات الهامة لتخليد تلك الأحداث المهمة في تاريخ الوطن.

وجدير بالذكر أن مقاس الطابع (5 سم في 6 سم) مؤمن ضد التزييف ومتعدد الألوان وقيمته 10 جنيهات ومزود بتقنية الـ QR Code لخلق تجربة تفاعلية ثرية لمقتني هذه الطوابع التذكارية تمكنهم من اكتساب المعرفة حول مناسبة إصدار الطابع بطريقة مبتكرة وجذابة.