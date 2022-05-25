اليوم السابع
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بلينكن: رفض المحكمة فى موسكو استئناف نافالنى دليل على قمع المجتمع المدنى

الأربعاء، 25 مايو 2022 12:07 م
بلينكن: رفض المحكمة فى موسكو استئناف نافالنى دليل على قمع المجتمع المدنى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
أ.ش.أ

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أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن رفض المحكمة في موسكو استئناف المعارض ألكسي نافالني هو مثال آخر على سعي الكرملين إلى قمع المعارضة والمجتمع المدني .
 
وقال بلينكن، على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الأربعاء، إنه يحترم مواطني روسيا الشجعان الذين يحتجون على الحرب الوحشية التي تشنها حكومتهم على أوكرانيا، وعلى الفساد المستشري رغم التهديدات والتهم الجنائية والاعتقالات وعمليات التسميم، وفق تعبيره.
 
وكانت محكمة في موسكو رفضت أمس، الاستئناف الذي تقدّم به المعارض الروسي المسجون أليكسي نافالني ضد حكم بسجنه تسع سنوات، وقضت محكمة مدينة موسكو بـ "ترك الحكم من دون تغيير" وبأن يدخل حيّز التنفيذ فورًا، ما يعني أنه سيتم نقل نافالني إلى سجن حيث تطبّق إجراءات صارمة ليقضي عقوبته، بعدما أدين في مارس بالاختلاس وازدراء المحكمة.

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