انطلاق امتحانات الابتدائية والإعدادية الأزهرية بشمال سيناء

شمال سيناء ـ محمد حسين

بدأت اليوم فى شمال سيناء امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية، إضافة لامتحانات شهادات القراءات، وسط التزام وانتظام العمل بكافة اللجان الامتحانية .

وأعلنت منطقة شمال سيناء الأزهرية، أن محمد عبد العظيم عطية مدير عام المنطقة للعلوم الثقافية ورعاية الطلاب تفقد الامتحانات بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية والقراءات بمعهد بنين العريش الجديد، وتم الاطمئنان على انتظام الامتحانات، وتواجد كافة أعضاء اللجنة وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظا على سلامة الطلاب.

و أدى طلاب الشهادة الابتدائية امتحان مادة القرآن الكريم ، والتربية الإسلامية، و طلاب الشهادة الاعدادية امتحان مادتى الفقه ، واللغة العربية النحو والصرف بدون شكوى، وتمت متابعة لجنة معهد بنين القراءات ، وفيها أدى الطلاب الامتحان فى شهادات التخصص والعالية والتجويد اليوم بدون اى شكوى.

كما تابع الدكتور جمال سلامة مدير التعليم الاعدادي والثانوي أعمال امتحانات الشهادتين الابتدائية والإعدادية بمجمع الصفا التعليمى الازهرى، والتى تسير بشكل منظم وميسر دون أى شكوى و الهدوء يسيطر على الامتحانات.

قال محمد رجب مدير إدارة الامتحانات بمنطقة شمال سيناء الأزهرية، أن طلاب الشهادة الابتدائية 650 طالب وطالبة، وطلاب الشهادة الاعدادية 700 طالب وطالبة، يؤدون امتحاناتهم وفق توزيع اللجان الامتحانية دون وجود أى شكوى خلال اليوم الأول ، و مراكز الاسئلة مؤمنة ولا يوجد أي عوائق.

واشار ياسر النجار بإدارة الامتحانات، أن غرفة عمليات المنطقة تعمل على مدار اليوم ومتابعة مستمرة لكافة اللجان، ولا توجد اى مشكلة تعرقل سير الامتحانات وأن جميع اللجان قد قامت بتعقيم وتطهير اللجان قبل بدء الامتحانات.





جانب من الإمتحانات (1)



جانب من الإمتحانات (2)



جانب من الإمتحانات (3)







