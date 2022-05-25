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المغامر الفرنسى ناثان بولين يمشى فى الهواء 2200 متر ويحقق رقما قياسيا

الأربعاء، 25 مايو 2022 07:05 م
المغامر الفرنسى ناثان بولين يمشى فى الهواء 2200 متر ويحقق رقما قياسيا ناثان بولين
كتب محمد جمال

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حقق المغامر الفرنسى ناثان بولين رقماً قياسياً جديداً بمشيه على حبل مشدود لأكثر من كيلومترين ، حيث مشى بولين مسافة امتدت لـ 2200 متر على حبل معلق بين رافعة والدير الشهير فى جزيرة سان ميشيل، وبحسب ما ورد فى وكالة الأنباء الفرنسية، بولين لم يكمل الطريق تماماً حيث ترجل قبل أمتار من نقطة النهاية "لأسباب تتعلق بالسلامة" وفقاً لما قاله مرافقوه.
 
وأضافت لورا تشانج المتحدثة باسم بولين أنه كان قد وصل إلى علامة التوقف وبالتالى حطم الرقم القياسى، وبدأت رحلة بولين بدأت على ارتفاع حوالى 100 متر فى وقت متأخر من بعد ظهر الثلاثاء، واستغرقت نحو ساعتين على طول الحبل المشدود الذى لا يتجاوز عرضه السنتيمترين.
 
وحقق بولين الرقم القياسى السابق عام 2017، عندما عبر مسافة 1662 متراً على حبل فوق Cirque de Navacelles، وهو واد شديد الانحدار فى جنوب فرنسا.
 
وحسب فريقه فإنه قد تجاوز هذا الرقم العام الماضى فى السويد، لكن الرحلة إلى مونت سان ميشيل كانت الأطول.

ناثان بولين

سان ميشيل

رقم قياسى

فرنسا

باريس

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