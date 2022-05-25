اليوم السابع
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الأربعاء، 25 مايو 2022 02:02 م
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المجلس الأعلى للنيابة الإدارية يوافق على ترقية 1389 مستشارا

الأربعاء، 25 مايو 2022 01:55 م
المجلس الأعلى للنيابة الإدارية يوافق على ترقية 1389 مستشارا النيابة الإدارية ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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وافق المجلس الأعلى للنيابة الإدارية برئاسة المستشار عزت أبو زيد، بجلسته المنعقدة صباح اليوم الأربعاء الموافق25 مايو 2022 على مشروع الترقيات لعام 2022 الذي أعدته إدارة التفتيش القضائي بالنيابة الإدارية، والذي شمل ترقية 1389عضوًا على النحو التالي :

 

- عدد (١١٥) نائب رئيس هيئة

- عدد (١٥٠) وكيل عام أول

- عدد (٢٤٧) وكيل عام

- عدد (٢٥٩) رئيس نيابة من الفئة (أ)

- عدد (١٨٥) رئيس نيابة من الفئة (ب)

- عدد (٢٢٣) وكيل نيابة من الفئة الممتازة

- عدد (١) وكيل نيابة

- عدد (٢٠٥) مساعد نيابة


ترقيات النيابة الاداريه

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