السويس تستعد لاستقبال نصف مليون زائر يومياً فى الشواطئ والمتنزهات

السويس – فريق المحافظات

رفعت أجهزة محافظة السويس التنفيذية حالة الاستعداد لاستقبال المصطافين والرواد فى الشواطئ والمتنزهات البحرية خلال الإجازة الأسبوعية، خاصة بعد انتهاء امتحانات عدد من المراحل التعليمية.

وتكثف إدارة مرور السويس من تواجدها على الطرق السريعة لتوقع زيادة أعداد القادمين للسويس، خاصة عن طريق السويس – القاهرة والذى تم السماح فيه بتسيير الحركة المرورية للسيارات الخاصة والملاكي بالتزامن مع أعمال تطويره بعد وقوع حوادث علي الطريق البديلة السويس – جنيفة – القاهرة وتكثف أيضاً من تواجدها المروري علي طريق السويس – العين السخنة المار أمام القرى السياحية والشواطئ بخليج السويس والبحر الأحمر.

فيما قال الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة بالسويس، إن مستشفيات السويس استعدت مبكراً لتوافد أكثر من نصف مليون زائر أسبوعياً للمحافظة من خلال توافر المعدات الطبية والأجهزة وتطبيق جدول حضور الاطباء بشكل منتظم في جميع الأيام.

وأعلن مرفق الاسعاف بالسويس عن نشر سياراته علي جميع الطرق السريعة وتكثيف تواجد السيارات امام الشواطئ والقري السياحية للتدخل العاجل في حالة وقوع أى مكروه.

وقال عادل درويش مدير مشروع الشالهيات والشواطئ، إن شاطئ السويس العام جاهز لاستقبال المصطافين وتم التأكد من تجهيز جميع الكبائن وتوافر الخدمات داخل الشاطئ طوال فصل الصيف.

وأضاف أنه يتم المرور يومياً علي ممشي السويس الجديد التابع للمشروع والتأكد من نظافة الحدائق والتزام المستأجرين لأكشاك الخدمات بتقديم التسهيلات للمواطنين من ابناء السويس القادمين من المحافظات المختلفة .