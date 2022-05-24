محافظ السويس: حديقة دولية على أرض المحافظة وتطوير ممشى النخيل

فريق المحافظات

كشف اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، عن إعداد المحافظة مشروع إقامة حديقة كبرى أشبه ما تكون بالحديقة الدولية في القاهرة واصفاً بأنها "مفاجأة لأهالي السويس"، بالإضافة لتطوير ممشى النخيل.



وقال محافظ السويس، إن أعمال التطوير والمشروعات الترفيهية بالمحافظة لن تتوقف، فقد كانت السويس بها منطقة كورنيش السويس فقط للتنزه وتم عمل مستوى أسفله، بالإضافة إلى تنفيذ ممشى أهل السويس من أول طريق بوتوفيق وحتى منطقة الشاليهات، وأصبح يستوعب الآلاف من الأسر الذين يقضون يومهم في أماكن لائقة، وتزويده بكافيتريات ومطاعم ذات مستوى جيد.



وأشار إلى أن السويس تستحق المزيد من المشروعات الترفيهية لذلك حققنا حلم أهالي المحافظة بإنشاء شاطئ شعبي يضم كبائن مجهزة لاستقبال الأسر والعائلات وبه مطعم على أعلى مستوى، بالإضافة إلى تطوير منطقة الخور وعمل حدائق عامة وسط التجمعات السكنية في حي فيصل وعتاقة.



وأوضح، أن ممشى السويس الثقافي المقام حالياً أمام محافظة السويس بدأ بالفعل في استقبال الفعايات الثقافيه، حيث روعي فيه وضع صور ومجسمات لتاريخ السويس لتعريف الشباب بتاريخ مدينتهم.



وأكد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، أن المحافظة مستعده لفتح أبوابها أمام المستثمرين لإقامة مشروعات ترفيهية وفنادق، ويوجد عدد من الفرص الاستثمارية في هذا المجال في جميع مناطق المحافظة جاهزة للتنفيذ الفوري.











