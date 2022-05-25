الرئيس الألماني يحذر من خطر مجاعة جماعية بسبب الأحداث الجارية فى أوكرانيا

كتب أحمد عرفة

حذر الرئيس الألمانى فرانك فالتر شتاينماير من خطر المجاعة الجماعية في مناطق مختلفة من العالم، بسبب الأحداث الجارية في أوكرانيا، وفقا لروسيا اليوم.

وقال الرئيس الألمانى إن مناطق كثيرة في العالم مهددة بالمجاعة والموت في الأشهر المقبلة، خاصة في شرق وجنوب إفريقيا، موضحا أن عواقب العملية العسكرية الخاصة لروسيا في أوكرانيا تؤثر على الدول التي لم تتعاف بعد من فيروس كورونا، وتؤثر سلبا على المناطق التي تجف فيها التربة وتصبح عقيمة بسبب أزمة المناخ.

وأوضح الرئيس الألمانى أنه بسبب حقيقة أن ملايين الأطنان من الحبوب محجوبة في الموانئ الأوكرانية، فقد ارتفعت الأسعار العالمية لهذا المنتج بشكل حاد، داعيا السلطات الروسية إلى سحب قواتها فورا من أوكرانيا.

وتابع الرئيس الألماني موجها حديثه لروسيا: احترموا سيادة أوكرانيا، توقفوا عن القتال، اسحبوا قواتكم ولا ترفضوا إجراء مفاوضات مباشرة وجادة مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.