اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 25 مايو 2022 09:20 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

الرئيس الألماني يحذر من خطر مجاعة جماعية بسبب الأحداث الجارية فى أوكرانيا

الأربعاء، 25 مايو 2022 08:59 م
الرئيس الألماني يحذر من خطر مجاعة جماعية بسبب الأحداث الجارية فى أوكرانيا شتاينماير
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حذر الرئيس الألمانى فرانك فالتر شتاينماير من خطر المجاعة الجماعية في مناطق مختلفة من العالم، بسبب الأحداث الجارية في أوكرانيا، وفقا لروسيا اليوم.

وقال الرئيس الألمانى إن مناطق كثيرة في العالم مهددة بالمجاعة والموت في الأشهر المقبلة، خاصة في شرق وجنوب إفريقيا، موضحا أن عواقب العملية العسكرية الخاصة لروسيا في أوكرانيا تؤثر على الدول التي لم تتعاف بعد من فيروس كورونا، وتؤثر سلبا على المناطق التي تجف فيها التربة وتصبح عقيمة بسبب أزمة المناخ.

وأوضح الرئيس الألمانى أنه بسبب حقيقة أن ملايين الأطنان من الحبوب محجوبة في الموانئ الأوكرانية، فقد ارتفعت الأسعار العالمية لهذا المنتج بشكل حاد، داعيا السلطات الروسية إلى سحب قواتها فورا من أوكرانيا.

 وتابع الرئيس الألماني موجها حديثه لروسيا: احترموا سيادة أوكرانيا، توقفوا عن القتال،  اسحبوا قواتكم ولا ترفضوا إجراء مفاوضات مباشرة وجادة مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

 

 


روسيا

حرب روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار روسيا وأوكرانيا

اخبار حرب روسيا وأوكرانيا

اسباب حرب روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب أوكرانيا

حرب روسيا على أوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الأوكرانية

الحرب العالمية الثالثة


الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة