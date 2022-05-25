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الرئاسة الروسية: لم نتلق أى صياغة رسمية للخطة الإيطالية للتسوية فى أوكرانيا

الأربعاء، 25 مايو 2022 07:24 م
الرئاسة الروسية: لم نتلق أى صياغة رسمية للخطة الإيطالية للتسوية فى أوكرانيا دميتري بيسكوف
كتب أحمد عرفة

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علق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، الكرملين، دميتري بيسكوف، على ما نشره نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميترى مدفيديف، بشأن "مبادرات التسوية" الأوروبية، وفقا لروسيا اليوم.

 

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، إن الرئاسة الروسية لم تتلق بعد أى صياغة رسمية للخطة الإيطالية للتسوية في أوكرانيا، واصفا كلمات نائب رئيس مجلس الأمن الروسي بشأن مبادرات التسوية بالهامة.

 

وتابع المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية: بالطبع، فإن موقف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي هام للغاية، لكني أريد أن أكون منصفا هنا، لقد رأينا وقرأنا وسمعنا بالتأكيد معايير الخطة التي بثتها وسائل الإعلام، إلا أننا لم نتلق بعد أي صياغة رسمية، مقترحا انتظار المعلومات الرسمية".


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