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الدفاع الأوكرانية: القوات الروسية شنت هجوما على عدة محاور فى دونيتسك ولوجانسك

الأربعاء، 25 مايو 2022 06:10 م
الدفاع الأوكرانية: القوات الروسية شنت هجوما على عدة محاور فى دونيتسك ولوجانسك الجيش الأوكرانى - أرشيفية
كتب أحمد عرفة

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قالت وزارة الدفاع الأوكرانية، إن القوات الروسية شنت هجوما على عدة محاور في دونيتسك ولوجانسك، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضافت وزارة الدفاع الأوكرانية، أن هناك معارك قوية مع القوات الروسية فى شرق البلاد.

وفى وقت سابق، أعلن مكتب المدعي العام الأوكراني، اليوم الأربعاء، ارتفاع ضحايا الهجمات الروسية من الأطفال فى أوكرانيا إلى 671 قتيلاً ومصابًا من الأطفال منذ بدء العملية العسكرية الروسية فى 24 فبراير الماضى.

وذكرت الخدمة الصحفية لمكتب المدعي العام على موقع تليجرام، وأوردته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، أنه: "بحلول صباح اليوم 25 مايو 2022، تضرر 671 طفلًا في أوكرانيا نتيجة للعدوان المسلح الروسي. وعلى وجه الخصوص، قتل 238 طفلاً وأصيب 433 آخرون".

وأشار البيان إلى أن "هذه الأرقام ليست نهائية، إذ يجري العمل في مناطق القتال الفعلي في الأراضي المحتلة والمحررة مؤقتًا"، موضحًا أن أكبر عدد من الضحايا من الأطفال سجل في منطقة دونيتسك (149 طفلاً).


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