التعليم تبحث مع الاتحاد الدولى للرياضة المدرسية الاستعداد لبطولة العالم لكرة اليد 2023

كتب محمود طه حسين

التقى الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، لوران باترينكا رئيس الاتحاد الدولى للرياضة المدرسية، وأوليفر جيرالد رئيس الاتحاد الفرنسى للرياضة المدرسية، لبحث ترتيبات تنظيم مصر لبطولة العالم المدرسية لكرة اليد، وذلك بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، بحضور الدكتورة شيرين حمدي مستشار الوزير للتطوير الإداري، والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والدكتورة إيمان حسن نائب رئيس الاتحاد المصري للرياضة المدرسية ورئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية، وعادل رمزى رئيس Black Light Solution.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن الدكتور طارق شوقي أكد اهتمام القيادة السياسية بالرياضة وخاصةً بمراحل التعليم قبل الجامعى، مشيرًا إلى حرص الوزارة على التعاون مع الاتحاد الدولى للرياضة المدرسية، من أجل تحقيق دفعه للرياضة المدرسية، حيث أن الوزارة تعمل على تقديم العديد من المساهمات، من خلال المشاركة في العديد من المسابقات وتحقيق العديد من الإنجازات.

وأضاف الوزير، أن الأنشطة الرياضية الخاصة بطلاب المدارس تتم على المستوى المحلى والدولى، حرصًا من الوزارة على تنمية وبناء قدرات الطلاب ورعاية الموهوبين منهم لاستعدادهم للمنافسة على المستوى المحلى والعالمى.

وأكد، أهمية أن يرى الشباب العالم لأن ذلك يجعلهم أكثر معرفة بالعالم الخارجى وأكثر تواصل مع الآخر، وهذا لايمكن اكتسابه وتعلمه من خلال الكتب فقط، مشيرًا إلى أنه يتم تعليم الأطفال فى مرحلة رياض الأطفال أمرين هامين، وهما أن يعرف الطفل من هو وما هى عائلته، والعالم الذى يحيط به وبذلك سيكون لدينا جيل جديد يتم إعداده للقدرة على التواصل مع الآخر والرياضة، بالتأكيد سيكون لها دور هام فى المساهمة فى تحقيق ذلك.

كما أعرب لوران باترنكا، رئيس الاتحاد الدولى للرياضة المدرسية، عن سعادته بزيارة مصر لأنها هي الأولى له، مؤكدًا على سعادته بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم في مصر وعلى الاهتمام القائم بالرياضة المدرسية، والاهتمام بتوفير بيئة مناسبة لممارسة الرياضة فى المدارس.

وأكدت الدكتورة إيمان حسن، على التطلع للتعاون المستمر من خلال التبادل الطلابى فى مختلف الأنشطة المدرسية من خلال التعاون بين الوزارة والاتحاد الدولى للرياضة المدرسية، فى إطار عقد بروتوكولات تعاون مع الاتحاد الفرنسى للرياضة المدرسية.

وأضافت، أنه تم تحقيق العديد من الإنجازات والبطولات للأنشطة المدرسية العام الماضى، مؤكدة أنه طبقًا لرؤية فخامة الرئيس وتوجيهاته الدائمة بالاهتمام بالرياضة المدرسية فكان ذلك الدافع للاهتمام بطلاب المدارس وخلق البيئة المناسبة لممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة وتنمية مواهبهم وإشراكهم فى البطولات العربية والأفريقية والدولية وذلك من خلال التعاون بين وزارة التربية والتعليم ووزارة الشباب والرياضة.

وأكد أوليفر جيرالد، على الأهمية الكبرى لدمج التعليم بالرياضة، فالرياضة فى الأساس لإعداد الأطفال، بدنيًا وجسمانيًا، مشيرًا إلى أن الرياضة تساعد بشكل كبير فى تبادل الثقافات على مستوى العالم.

وقال عادل رمزى، إننا لدينا العديد من المشروعات ويأتى على أولوياتها الاستثمار فى الشباب، معربًا عن فخره بالتطور الذى لاحظه فى مصر فى هذه المرحلة.