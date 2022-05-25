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التعليم العالى: تعاون علمى مع السعودية وإسبانيا حول مشروعات البحث التكنولوجى

الأربعاء، 25 مايو 2022 05:37 م
التعليم العالى: تعاون علمى مع السعودية وإسبانيا حول مشروعات البحث التكنولوجى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي
كتب: محمد صبحى

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تلقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا من الدكتور محمد هاشم رئيس المركز القومي للبحوث، حول توقيع المركز مذكرة تفاهم لعقد اتفاقية للتعاون المشترك بين المركز القومي للبحوث بمصر، وجامعة قرطبة بأسبانيا، ومؤسسة النحل الجوال بالمملكة العربية السعودية.

وأفاد التقرير بأن مذكرة التفاهم تشمل التعاون الأكاديمي والعلمي والثقافي بين المؤسسات الثلاث، وإنشاء إطار للتعاون في مجالات تدريب العاملين والموظفين، ومشروعات البحث والتطوير التكنولوجي، والتدريب على مستوى الماجستير والدكتوراه، ومشروعات لدورات وأنشطة الدراسات العليا، ودراسات حول الإدارة المؤسسية في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتقديم الاستشارات بين المؤسسات، والتوثيق وتبادل المعلومات.

وأضاف التقرير أنه سيتم التنفيذ العملي لهذه الاتفاقية من خلال برامج ومشروعات تعاونية ملموسة تم إنشاؤها بين المؤسسات الثلاث؛ بهدف دعم علاقات التعاون فى المجالات العلمية والبحثية والثقافية.

وقع المذكرة من الجانب المصري، د. حسين درويش، ود. ممدوح معوض نائبا رئيس المركز القومي للبحوث، ومن الجانب الإسباني، د. خوسيه كارلوس جوميز فيلاماندوس رئيس جامعة قرطبة بإسبانيا، ومن الجانب السعودي،  أحمد فايز القثامي رئيس مؤسسة النحل الجوال بالسعودية.


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