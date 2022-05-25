استطلاع: تراجع تأييد "العليا الأمريكية" بعد تسريب مسودة قانون الإجهاض

كتبت: نهال أبو السعود

تراجعت الموافقة العامة للمحكمة العليا الامريكية بعد تسريب مسودة رأي من شأنها إلغاء قرار رو ضد وايد الذي يضمن حقوق الإجهاض في جميع أنحاء البلاد، وفقًا لاستطلاع للرأي.

وفقا لشبكة ايه بي سي، كان رفض المحكمة العليا في البلاد واضحًا بين ما يقرب من ثلثي البالغين الأمريكيين الذين يعارضون الغاء قرار رو ، بينما كان الدعم للمحكمة مرتفع بين المؤيدين ، وفقًا لاستطلاع كلية الحقوق في ماركيت ، والذي وجد أيضًا زيادة الاستقطاب الحزبي في موافقة.

في استطلاع ماركيت، 55% لا يوافقون على قرارات المحكمة العليا ، ارتفاعًا من 45% في مارس، وانخفضت الموافقة بنسبة 10 نقاط مئوية مقابلة ، من 54% إلى 44%

كانت الموافقة ثابتة إلى حد ما بين الجمهوريين من مارس إلى مايو ، لكنها انخفضت بشكل حاد بين الديمقراطيين وقليلًا بين المستقلين.

أظهر الاستطلاع، الذي تم إجراؤه بعد حوالي أسبوع من الوثيقة المسربة، مزيدًا من التآكل في الدعم العام للمحكمة ؛ بدأت الثقة في المحكمة في الانخفاض في الاقتراع العام الماضي، حيث كانت الآراء حول الإجهاض في الاستطلاع الجديد متوافقة مع الاستطلاعات السابقة ، حيث قال حوالي ثلثي البالغين في الولايات المتحدة إنهم يعارضون الغاء حكم رو.

مسودة الرأي التي حصلت عليها بوليتيكو ستبطل قضية رو آند منظمة الأبوة ضد كيسي، قرار عام 1992 الذي أعاد التأكيد على الحق في إنهاء الحمل، وأكد رئيس المحكمة العليا جون روبرتس أن المسودة صحيحة وأمر بإجراء تحقيق بقيادة المارشال جيل كيرلي في محاولة للعثور على مصدر التسريب.

ومن المتوقع أن يصدر الرأي الرسمي في وقت ما الشهر المقبل. تتضمن القضية قانون ولاية ميسيسيبي الذي يحظر الإجهاض بعد 15 أسبوعًا ، ولكن إذا ذهب القضاة إلى أبعد من ذلك وألغوا حق الإجهاض الذي تم الإعلان عنه لأول مرة في رو ، فمن المتوقع أن تحظر نصف الولايات تقريبًا الإجهاض أو تقيده بشدة.