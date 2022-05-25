اليوم السابع
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ارتفاع الطلب على النفط في دول أمريكا اللاتينية 90 ألف برميل يوميا

الأربعاء، 25 مايو 2022 03:00 ص
ارتفاع الطلب على النفط في دول أمريكا اللاتينية 90 ألف برميل يوميا نفط - ارشيفية
كتبت - مروة الغول

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ارتفع الطلب على النفط في دول أمريكا اللاتينية خلال الربع الأول من عـام 2022 بنحـو 90 ألف برميل يوميا مقارنـة بالربع السابق، ليصل إلى 6.4 مليون برميـل يوميا ، وهو مستوى مرتفع بنحو 180 ألف برميل يوميا على أساس سنوي وذلك وفقا لتقرير الأوضاع البترولية العالمية  الربع الأول2022.
 
 
وأشار التقرير الصادر عن منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول، أنه في هذا السياق ، ارتفع الطلـب فـي البرازيل بنحو 100 ألف برميل يوميا مقارنة بالربع السابق ، ليصل إلى 2.8 مليون برميل يوم ، تزامناً مع استمرار انتعاش حركة التنقل مما أدى إلى ارتفاع الطلب على الجازولين ، وبدعم مـن بـرامج التحفيز المالي . في حين تراجع طلب دول أمريكا اللاتينية الأخرى بنحو 10 آلاف برميل / يوم مقارنة بالربع السابق ليصل إلى نحو 3.6 مليون برميل / يوم . 
 
 
وأشار التقرير، إلى أن طلب دول أورواسيا على النفط شهد  انخفاضاً خلال الربع الأول مـن عـام 2022 بمقـدار 100 ألف برميل يوميا مقارنة بالربع السابق ليصل إلى نحو 4.9 مليون برميل يوميا، وهو مستوى مرتفـع بحـوالي 60 ألف برميل يوميا  على أساس سنوي ،حيث انخفض طلب روسيا على النفط بمقدار 60 ألف برميل يوميا  مقارنة بالربع السابق ليصل إلى 3.7 مليون برميل يوميا .
 
 كما انخفض الطلب على النفط فـي بـاقي دول أوروأسيا بنحو 40 ألف برميل يوميا مقارنة بالربع السابق ، يأتي ذلك تزامنا مع التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في شرق أوروبا  .

نفط

الطلب على النفط

أمريكا اللاتينية

روسيا


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