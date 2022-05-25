أمسيات دينية بمساجد الإسكندرية بعد عودة النشاط الدعوى

الإسكندرية أسماء على بدر

نظمت مديرية الأوقاف بالإسكندرية 11 أمسية دينية بمساجد الادارات الفرعية بواقع أمسية دينية بكل إدارة تحت عنوان "فقه بناء الأسرة - ضوابط الخِطبة في الإسلام " وتأتي هذه الامسيات في إطار عودة الأنشطة الدعوية بالمساجد وعودتها إلى دورها الرائد وعلى رأس هذه الامسيات الأمسية الكبرى التي أقيمت بمسجد الكبير ابيس2التابع لإدارة محرم بك.



وجاءت الأمسية بحضور الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية والدكتور ابراهيم الجمل مدير عام منطقة وعظ الإسكندرية والشيخ وسام كاسب مدير عام المتابعة والشيخ عبد الوهاب دويدار مدير عام الإدارة والشيخ عزت عياد واعظ بالازهر الشريف .

جدير بالذكر ان هذه الامسيات والقوافل الدعوية تأتي في إطار التعاون المشترك بين الأوقاف و الأزهر الشريف لنشر الفكر الوسطي المستنير و التصدي للفكر المنحرف والهدام.



كما تفقد الشيخ سلامة مساجد البرنامج الصيفي للاطمئنان على الأطفال المشتركين بهذا البرنامج العظيم الذي يهدف لإخراج جيل وسطي يعرف دينه ويحب وطنه.

