وزارة الدفاع الروسية تعلن إزالة الألغام من ميناء ماريوبول الأوكرانى بشكل كامل

كتب أحمد عرفة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، إزالة الألغام من ميناء ماريوبول الأوكراني بشكل كامل، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، إنه خلال عملية إزالة الألغام تم فحص 134 مبنى من مباني الميناء والمنشآت التابعة، وتم العثور على أكثر من 12 ألف قطعة متفجرة وأسلحة تركها المسلحون الأوكرانيون وتم التخلص منها.

ولفتت وزارة الدفاع الروسية إلى أن خبراء المتفجرات حرروا قنوات الاقتراب والمياه الداخلية من السفن الغارقة والعقبات الملاحية الأخرى، وفي المجموع، فحص الخبراء أكثر من 1.5 مليون متر مربع من مساحة المياه و18 مرسى و32 سفينة.