أسوشيتدبرس: العثور على 200 جثة متحللة داخل قبو منزل بماريوبول بأوكرانيا

كتبت ريم عبد الحميد

قالت وكالة أسوشيتبرس الأمريكية إن العمال الذين يقومون بالحفر تحت الأنقاض فى مدينة ماريوبول الأوكرانية قد عثروا على 200 جثة، فيما وصفته باكتشاف قاتم آخر فى المدينة الساحلية المدمرة التي شهدت بعض أسوا المعاناة فى الحرب المستمرة منذ ثلاثة أشهر.

وتم العثور على الجثث فى قبو مبنى سكنى منهار وكانت متحللة وتسود المكان الروائح الكريهة فى الحى، بحسب ما قال بيترو أندرسوشكينكو، مستشار عمدة المدينة.

وجاء إعلان العثور على الجثث بعد اتهام الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى للروسيا بشن حرب كاملة، والسعى لرفع معدل القتلى والدمار بأكبر قدر ممكن فى بلاده.

وكان الادعاء العام في أوكرانيا، قد أعلن التحقيق فى 13 ألف جريمة حرب روسية محتملة، كما أكد مكتب المدعى العام الأوكرانى، أن محكمة فى كييف قررت السماح باعتقال الرئيس الأسبق للبلاد فيكتور يانوكوفيتش لتوقيعه اتفاقيات خاركوف بشأن نشر أسطول البحر الأسود الروسى فى القرم

وأضاف مكتب المدعى العام الأوكرانى، أنه فى 23 مايو 2022، أصدرت محكمة مقاطعة بيشيرسكى بمدينة كييف قرارا يسمح باعتقال الرئيس الأسبق لأوكرانيا فى إطار إجراءات جنائية بشأن ملابسات ارتكابه الخيانة العظمى، موضحا أن القرار يأتى على خلفية توقيعه نيابة عن أوكرانيا اتفاقية مع روسيا، والتى مدد بموجبها إقامة أسطول البحر الأسود التابع لروسيا الاتحادية فى أراضى أوكرانيا لـ25 عاما.

وتابع مكتب المدعى العام الأوكرانى، أنه بحسب التحقيق، فإن يانوكوفيتش وبالتواطؤ مع رئيس الوزراء الأوكرانى السابق ميكولا أزاروف أضر بسيادة البلاد ووحدة أراضيها والدفاع عنها، ونتيجة لمثل هذه الإجراءات، تم إنشاء شروط مسبقة بشكل مصطنع لزيادة عدد القوات الروسية فى شبه جزيرة القرم، وإعادة تجهيزها وتحديثها.