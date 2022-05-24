هل الموز مفيد لمرض السكرى؟.. تعرف على شروط تناوله

كتبت نهير عبد النبى

اكتسب الموز سمعة سيئة في زيادة مستويات السكر في الدم لدى مرضى السكري ومع ذلك ، هذا ليس صحيحًا تمامًا، وحسب ما ذكره موقع webmed فعلى الرغم من أن الموز متوسط ​​الحجم يحتوي على 22 جرامًا من الكربوهيدرات ونكهة حلوة ، إلا أن هناك الكثير في الموز من شأنه أن يخفف من هذه السلبيات.

الموز غني بالمواد الكيميائية النباتية



تحتوي جميع الفواكه تقريبًا على مواد كيميائية نباتية تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان والسكتة الدماغية ، نظرًا لأن مرض السكري مرتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب ومشاكل أخرى ، يجب على مرضى السكري تناول الموز باعتدال.

يحتوي الموز الأخضر على نشا مقاوم



غالبًا ما يختلف محتوى الكربوهيدرات في الموز باختلاف النضج. يحتوي الموز الأخضر غير الناضج على نسبة سكر أقل ونشا أكثر مقاومة من الموز الأصفر.

النشا المقاوم مقاوم للهضم في الجهاز الهضمي العلوي ، مما يعني أنه يعمل بشكل مشابه للألياف ونتيجة لذلك ، فإنه لا يسبب ارتفاعًا مفاجئًا في مستويات السكر في الدم مؤشر نسبة السكر في الدم (GI) من الموز الأخضر حوالي 30 إلى 50.

علاوة على ذلك ، فإن الموز الأخضر صديق للميكروبات ويساعدك على إدارة مرض السكري بشكل أفضل أظهرت الدراسات أن النشا المقاوم يساعد على الأرجح الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2 عن طريق تحسين حساسية الأنسولين وتقليل الالتهاب لم يكن هناك الكثير من الأبحاث حول دور النشا المقاوم في مرض السكري من النوع الأول .

يحتوي الموز على ألياف تساعد على الشعور بالشبع



تحتوي ثمرة موز متوسطة الحجم على ثلاثة جرامات من الألياف، يجب تضمين الألياف الغذائية في نظامك الغذائي لأنها توفر العديد من الفوائد. تتضمن بعض فوائد الألياف الغذائية لمرضى السكري ما يلي:

-يبطئ عملية الهضم وامتصاص الكربوهيدرات.

-يقلل من ارتفاع السكر في الدم بشكل عام ويدير مرض السكري بشكل جيد.

-يحتوي الموز على مؤشر نسبة السكر في الدم من منخفض إلى متوسط

الموز غني بفيتامين ب 6

يلعب فيتامين ب 6 دورًا محوريًا في الوقاية من المضاعفات المرتبطة بمرض السكري مثل

-الاعتلال العصبي

-سكري الحمل

-ضعف تحمل الجلوكوز

-الموز مليء بالبوتاسيوم

إذا كان مستوى البوتاسيوم لديك منخفضًا ، فإن جسمك ينتج كمية أقل من الأنسولين ، مما يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم. كشفت الدراسات أن الأشخاص الذين يعانون من انخفاض مستويات البوتاسيوم هم أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري من النوع 2 من أولئك الذين لديهم مستويات طبيعية من البوتاسيوم من غير المعروف ما إذا كان انخفاض مستوى البوتاسيوم يسبب مرض السكري بشكل مباشر ومع ذلك ، قد يكون من الحكمة اختبار مستويات البوتاسيوم إذا كنت معرضًا لخطر الإصابة بمرض السكري.

يحتوي الموز على مضادات الأكسدة

أظهرت الدراسات أن مضادات الأكسدة لها تأثير وقائي ضد تطور مرض السكري من النوع 2 لأنها تعيق تكوين الجذور الحرة ومع ذلك ، هناك حاجة إلى مزيد من البحث لإثبات فعالية مضادات الأكسدة ضد مرض السكري من النوع 2.

لا ينصح بمضادات الأكسدة الزائدة.

إذا كنت تعاني من مرض السكري وترغب في تضمين الموز في نظامك الغذائي ، فتذكر الإرشادات التالية:

-تناول موزة أصغر لتقليل تناول السكر.

-تناولي دائمًا موزة ناضجة وناضجة. لا تذهب للموز الناضج.

-تجنب شرب مخفوق الحليب بالموز أو العصائر.

-تناول الموز مع البروتينات الأخرى أو الدهون الصحية .