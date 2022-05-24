مديرة صندوق النقد الدولي تحث الهند على إعادة النظر في حظر صادراتها من القمح

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حثت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا اليوم الثلاثاء، الهند على إعادة النظر في حظرها المفروض على صادرات القمح في أقرب وقت ممكن.



وقالت جورجييفا - في مقابلة مع قناة (إن دي تي في) الهندية على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس في سويسرا - "أقدر حقيقة أن الهند تحتاج إلى إطعام ما يقرب من 1.35 مليار شخص، وأقدر أيضا موجة الحر التي قلصت الإنتاجية الزراعية، ولكن أناشد الهند بإعادة النظر في أقرب وقت ممكن لأنه كلما أقدمت دول على فرض قيود على الصادرات، كلما تم تحفيز المزيد من الدول على فعل ذلك، وسينتهي بنا الحال كمجتمع دولي أقل تحصينا للتعامل مع الأزمة."



يشار إلى أن الهند فرضت حظرا على صادرات القمح في وقت سابق من الشهر الجاري بسبب موجة الحر الشديد التي أصابت الإنتاج وارتفاع الأسعار المحلية لمستويات قياسية.