محافظ دمياط تتابع معدلات تنفيذ مشروعات مياه الشرب ضمن مبادرة حياة كريمة

دمياط - معتز الشربيني

عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اجتماعًا مع العميد خالد جمال الدين رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، لمتابعة الموقف الخاص بعدد من المشروعات التي تجرى من خلال الشركة .

وبحثت المحافظ معدلات التنفيذ ببعض المشروعات ومحطات الصرف الصحي، وآليات تنفيذ بعض الأعمال الخاصة بمد وإحلال وتغيير مسارات عدد من خطوط الطرد بما يتناسب مع المتطلبات المحددة.

كما اطلعت على الموقف الخاص بمشروع رفع كفاءة محطة رفع صرف صحى العنانية المنشأة منذ عام 1990، وفى هذا السياق ناقشت محافظ دمياط سُبل تنفيذ تلك الأعمال وكذلك تخفيف الضغط عن المحطةـ وذلك بالربط مع محطة معالجة صرف صحى شطا.

وعلى جانب آخر، تابعت الدكتورة منال عوض النسب التنفيذية والوضع الحالى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بمركز كفر سعد، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، كما بحثت آليات تذليل كافة المعوقات التى تتسبب فى بطء عمليات التنفيذ، وسُبل تخطيها للإسراع بمعدلات التنفيذ بتلك المشروعات.