محافظ بنى سويف يستجيب لأسرة رضيع ويوفر حضانة ورعاية طبية داخل المستشفى التخصصى

بنى سويف - هانى فتحى

اطمأن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على توفير الرعاية الطبية المناسبة لطفل رضيع "يوسف، 48 يوماً" من إحدى قرى مركز ببا، مصاب بالتهاب رئوي وبعض المضاعفات المرضية الأخرى، وذلك في استجابة لمطلب أسرة الطفل وتخفيف العبء عن كاهلهم.



وفور عرض المشكلة على المحافظ، وجه وكيل وزارة الصحة الدكتور محمد يوسف، لسرعة التوجيه والتنسيق مع الدكتور تامر حامد مدير المستشفى التخصصي، والدكتور أحمد الصادق مدير مرفق الإسعاف بسرعة بحث حالة الطفل واتخاذ ما يلزم نحو توفير الرعاية الطبية اللازمة لحالته.

وأكد وكيل وزارة الصحة، أنه تم التواصل مع أسرة الطفل والتنسيق مع المستشفى التخصصي بمدينة بني سويف، والحضانة التي توجد بها الحالة، مشيراً إلى أنه ستجرى متابعة الحالة الصحية للطفل ومستجداتها أولاً بأول.

ومن جانبه، أشار مدير المستشفى التخصصي، أنه تنفيذاً لتوجيهات المحافظ، تم توفير حضانة للطفل، وسيتم تقديم العناية الطبية اللازمة لحالته، مؤكداً أنه قد اطلع على التقارير الطبية الخاصة بالوضع الصحي للطفل، وسيتم إجراء الفحوصات اللازمة.

فيما أوضح مدير مرفق الإسعاف، أنه فور إخطار الفرع بحالة الطفل، تم توفير سيارة إسعاف مجهزة لنقل الطفل إلى المستشفى التخصصي، مشيراً إلى التواصل والتنسيق مع وكيل وزارة الصحة ومدير المستشفى، لتنفيذ تكليفات المحافظ في هذا الشأن.