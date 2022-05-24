محافظ القليوبية يتابع المشروعات بمدن بنها والخانكة وشبرا الخيمة

القليوبية إبراهيم سالم

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة تفقدية بعدد من مدن المحافظة لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها ورصف الطرق وأعمال النظافة والإشغالات بالشوارع، وذلك ضمن الجولات اليومية التي يحرص المحافظ على القيام بها لدفع الأعمال وتذليل المشكلات والعقبات من أجل تسليم تلك المشروعات والإنتهاء منها لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة للمواطنين واستعادة الوجه الحضاري للمدن وتحسين الخدمات بها.

واستهل المحافظ، جولته، اليوم، بمدينة بنها بتفقد شارع الأمل وشارع المدينة الجامعية بعد الإنتهاء من رصفهم وفتحهم أمام حركة المرور بشكل كامل، حيث تفقد المحافظ أعمال الرصف بالشارعين وسجل عددا من الملاحظات ووجه بسرعة تلافيها ومن بينها رفع مطابق صرف مياه الأمطار وإعادة الدمك ببعض جوانب الطريق مكلفا مدير مديرية الطرق بمراجعة أعمال الرصف والتأكد من مطابقته للمواصفات القياسية المتبعة هندسيا وطبقا للمقايسة المتفق عليها حين التعاقد، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية في حال وجود أي مخالفات في تنفيذ الطريق.

وجدير بالذكر أنه قبل البدء في رصف شارع الأمل تم الإنتهاء من عملية إحلال وتجديد وتطوير كافة المرافق، والتي تشمل ربط خطوط الصرف الصحي بمنطقة معهد الخدمة الاجتماعية بمنطقة غرب الإستاد – وإحلال وتجديد خط مياه الشرب وربط جميع العقارات عليه والانتهاء من توصيل كابلات الكهرباء لمستشفى الجامعة وإنشاء بالوعات للأمطار وعمل أرصفة جديدة وتطوير شبكات الكهرباء وإلغاء الأسلاك الهوائية، وعمل كابلات أرضية لأعمدة الشبكة المنزلية وأعمدة الإنارة العامة، بالإضافة إلى وضع 20 صندوق للقمامة بالجزيرة الوسطى، وبلغت تكلفة تطوير المرافق 10 مليون جنيه بالإضافة إلى أعمال الرصف، حيث يعد شارع الأمل من الشوارع والمحاور المرورية الهامة بمدينة بنها يربط منطقة غرب المدينة والكورنيش وشارع معهد الخدمة بمنطقة شرق المدينة والمستشفيات وكلية العلوم واستاد بنها الرياضي، ويبلغ طول الشارع 1 كيلو وبلغت أعمال التأسيس والرصف 6 مليون جنيه، كما وجه المحافظ بعد الإنتهاء من أعمال الرصف للبدء في دهان البلدورات وأعمدة الإنارة وتخطيط الشارع ووضع العلامات الإرشادية ورصف الشوارع الجانبية المؤدية إلى شارع فريدا ندا.

كما تابع الهجان، أعمال النظافة والتجميل بكورنيش مدينة بنها والممشى الموجود به لمتابعة أعمال النظافة والتجميل التي تتم بشكل يومي بالكورنيش ليكون متنفسا لائقا وحضاريا للمواطنين، والتقى بعمال النظافة والمشرفين بالكورنيش ووجه ببذل المزيد من الجهد وتكثيف الأعمال، مؤكدا على توجيهاته لجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على النزول للشارع والإهتمام بقطاع النظافة والتجميل على مستوى جميع مراكز المحافظة.

وأكد المحافظ، على حرص المحافظة على خلق أماكن متعددة لتنزه المواطنين والتوسع في زراعة الأشجار والزهور بالشوارع الرئيسية لتكون متنفسا للمواطنين ولاستعادة الوجه الحضاري للمدن مشيرا إلى أن المحافظة قامت بتطوير كورنيش مدينة بنها بإستثمارات مالية وصلت إلى 20 مليون جنيه، وأصبح مكانا لائقا يجذب المواطنين من كل مدن القليوبية مناشدا المواطنين بالتعاون مع الجهاز التنفيذي للمحافظة من خلال الحفاظ على نظافة الكورنيش والشوراع وعدم إلقاء القمامة في غير الأماكن المخصصة والتعامل بإيجابية مع أي مواطن يقوم بسلوك غير حضاري ويلقي القمامة على الأرض.

وتابع المحافظ، الجولة بمدينة الخانكة حيث تفقد أعمال إزالة 34 عقار بقرية كفر حمزة بمدينة الخانكة على طريق ترعة الإسماعيلية ضمن مشروع تطوير وتوسعة طريق الترعة، حيث أمر المحافظ مقاول الأعمال بزيادة عدد المعدات كما وجه المحافظ رئيس المدينة بالتنسيق مع إدارة المرور لتكثيف الأعمال ليلا للحد من التكدسات المرورية كما وجه المحافظ أيضا بسرعة الإنتهاء من صرف باقي التعويضات الخاصة بالمواطنين ووصول إجمالي المبالغ المالية المستحقة في حساباتهم الخاصة.

واختتم المحافظ، الجولة بمدينة شبرا الخيمة حيث تابع أعمال تطوير كوبري عرابي والذي يتم رفع كفاءته من رصف وإنارة ووضع نيوجرسي وكذلك رفع كفاءة الأسوار من الجانبين تجنباً لحدوث حوادث، وصيانة الفواصل الخاصة بالكوبري والذي تشرف على صيانته وزارة الإنتاج الحربي.

ووجه "الهجان"، بالعمل على مدار الساعه للإنتهاء من أسوار الكوبري خلال الأيام القليلة القادمة وتغيير الفواصل الرئيسية بمنتصف الكوبري والبدء في وضع طبقة الرصف، وذلك لسرعة الانتهاء من المشروع تيسيرا على مواطني مدينة شبرا الخيمة، لافتاً إلى أن هذا الكوبري يعد شريانا رئيسيا لسكان المدينة إذ ينقل المواطنين من أعلى خطوط السكك الحديد ومترو الأنفاق وصولا بطريق مصر اسكندرية الزراعي.

واستكمل المحافظ، الجولة بتفقد عدد من شوارع حي شرق شبرا الخيمة للاطمئنان على أعمال النظافة ورفع الأتربة والتجميل بشوارع الحي، وذلك في إطار المتابعة الميدانية اليومية للوقوف على أعمال إزالة القمامة المتولدة من مدينة شبرا الخيمة، ونقلها إلى المقلب العمومي بالعبور.

وأكد الهجان على استمرار حملات رفع الإشغالات وإزالة التعديات من حرم الطرق لتحقيق الانضباط والحفاظ على المظهر الحضاري، مشيراً إلى أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية لتقديم خدمات أفضل للمواطنين وتذليل المعوقات والمشاكل التي قد تقف أمامهم.

جاءت الجولة بحضور كل من الدكتور سمير حماد نائب المحافظ، ومجدي نجاح رئيس مدينة الخانكة، واللواء أحمد مرزوق رئيس مدينة شبرا الخيمة، واللواء خالد فوزي رئيس حي شرق شبرا الخيمة، واللواء ماهر محمد كامل رئيس حي غرب شبرا الخيمة، وحمادة وهدان نائب رئيس مدينة بنها.



محافظ القليوبية خلال جولة تفقدية بعدد من مدن المحافظة (1)



محافظ القليوبية خلال جولة تفقدية بعدد من مدن المحافظة (2)



محافظ القليوبية خلال جولة تفقدية بعدد من مدن المحافظة (3)



محافظ القليوبية خلال جولة تفقدية بعدد من مدن المحافظة (4)



محافظ القليوبية خلال جولة تفقدية بعدد من مدن المحافظة (5)



محافظ القليوبية خلال جولة تفقدية بعدد من مدن المحافظة (6)



محافظ القليوبية خلال جولة تفقدية بعدد من مدن المحافظة (7)



محافظ القليوبية خلال جولة تفقدية بعدد من مدن المحافظة (8)



محافظ القليوبية خلال جولة تفقدية بعدد من مدن المحافظة (9)