اليوم السابع
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الثلاثاء، 24 مايو 2022 01:27 م
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صرف تعويضات لمزارعين بنطاق مركز العريش فى شمال سيناء

الثلاثاء، 24 مايو 2022 01:01 م
صرف تعويضات لمزارعين بنطاق مركز العريش فى شمال سيناء اللواء عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء
شمال سيناء ـ محمد حسين

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أعلنت محافظة شمال سيناء اليوم، بيانا بأسماء دفعة مزارعين تقرر صرف تعويضات لهم، وأوضح بيان أسماء المزارعين المستحقين لصرف التعويضات بمركز العريش (وضع يد - انتفاع من الهيئة)، وتم توجيههم بمراجعة ملفاتهم من لجنة فحص الملفات للطعن عليها بمديرية الزراعة لمدة 15 يوما من تاريخ 22/5/2022 إلي 7/6/2022.

وسبق وأعلن مجلس مدينة رفح بشمال سيناء، صرف تعويضات لعدد 66 مواطنا من أهالى مدينة رفح بشمال سيناء، وأوضح بيان لمجلس المدينة، أن المواطنين الذين تقرر صرف تعويضات لهم عن المنازل من أبناء مناطق "أبوشنار وتوابعها وبلعا وتوابعها"، وعددهم 66 بإجمالى مبلغ 41092700، ودفعة تعويضات للمستحقين عن تعويضات منازلهم بالمنطقة العازلة بتاريخ استحقاق 5 و6من أبريل 2022، كما أعلن مدينة الشيخ زويد بشمال سيناء صرف تعويضات لعدد 69 مواطن من الأهالى لبعض المبانى المستحقة للصرف وفقا لبيانات كل مستحق .

وكانت اعلنت فى وقت سابق  محافظة شمال سيناء أسماء المزارعين المستحقين لصرف التعويضات بمركز العريش، وضع يد وانتفاع من الهيئة، ونشرت المحافظة قائمة أسماء المزارعين الذين تمت مراجعة ملفاتهم من لجنة فحص الملفات للطعن عليهم بمديرية الزراعة لمدة 15 يوما من تاريخ 1/2/2022 إلى 15/2/2022، وتضمن بيان الكشوف بنطاق مركز العريش لأرض وضع يد، أسماء المزارعين وعددهم  6، تبدأ باسم ابراهيم حسن عليان عايد، وتنتهي باسم رشدي عايش مصطفي، وبنطاق مركز العريش أرض هيئة، عدد المزارعين 2 مزارع، تبدأ باسم إبراهيم محمود عبدالعال صالح، وتنتهي باسم محمد علي صالح.


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