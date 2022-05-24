تواصل العمل فى مشروعات جديدة لخدمة الشباب بشمال سيناء.. تعرف عليها

شمال سيناء ـ محمد حسين

تشهد محافظة شمال سيناء، تواصل العمل فى أعمال إنشاءات مشروعات خدمية جديدة توفرها وزارة الشباب والرياضة لشباب المحافظة بكافة المدن والقرى.

وقال كليب راشد وكيل وزارة الشباب والرياضة بشمال سيناء، إنه يجرى التجهيز لرفع كفاءة ملعب شباب 6 اكتوبر ولاستلام المبنى الإدارى لمركز شباب عاطف السادات، والعمل فى إنشاءات جديدة بمركز شباب رمانة وتتضمن مبانى وملاعب .

وأضاف أنه فى مركز شباب الجناين بادارة شباب رمانة ، تم الانتهاء من أعمال التشطيب النهائي، وتضمن إنشاء المبنى بتكلفة تقدر بـ2 مليون و200 ألف جنيه من خطة وزارة الشباب والرياضة .

وأشار إلى أنه سبق وتم افتتاح ملعب مجهز بالعريش بتكلفة 4 ملايين و800 ألف جنيها، وتطوير المنشآت والملاعب ورفع كفاءتها بمراكز شباب واندية شمال سيناء لتحقيق المزيد من النجاحات علي مستوى الأنشطة ودعم ورعاية النشء والشباب رياضيا وثقافيا وفكرياً.

وأضاف أنه قامت الدولة بدعم وإنشاء العديد من الملاعب الخماسي والقانوني نجيل صناعي وملاعب أكليرك وايضاً تطوير المنشآت ورفع كفاءة بمراكز الشباب والهيئات علي مستوى 7 إدارات فرعية تغطي جميع مدن المحافظة خلال الفترة الماضية، لافتا انه تحقق المديرية طلبات واحتياجات المحافظة .