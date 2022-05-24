شعبة الخضروات: تراجع الأسعار من 30 لـ 40% والطماطم بـ 5 جنيهات

كتب إسلام سعيد

كشفت شعبة الخضروات والفواكه في الغرف التجارية، تراجعا في بعض أصناف الخضروات منها الطماطم، والتي تراجعت إلي مستويات 5 جنيهات في أسواق الجملة، وكذلك ورق العنب تراجع بصورة ملحوظة بعد ارتفاع الأسعار لمستويات غير مسبوقة قبل قرابة شهر.

في حين تستقر اغلب الأصناف مع معروض ضخم يكفي احتياجات الأسواق الداخلية.

جاء ذلك على لسان حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات، والذي أكد لـ" اليوم السابع"، أن التراجعات عند المقارنة بالشهر الماضي وصلت في بعض الأصناف من 30 إلى 40% مع التأكيد على استمرار تدفق كافة الأصناف في أسواق الجمهورية

فيما بلغ سعر البطاطس من 2 إلى 4 جنيهات، والبصل من 1 إلى 2.5 جنيه، والكوسة من 2.5 إلى 4 جنيهات، وسجل سعر كيلو الفاصوليا من 5 إلى 7 جنيهات، والجزر من 1.5 إلى 3.5 جنيه، والباذنجان البلدي من 1.75 إلى 3.75 جنيهات والرومي 1.5 إلى 3 جنيهات للكيلو، وبلغ سعر الباذنجان الأبيض 2 إلى 3.5 جنيهات والفلفل الرومي البلدي 2.5 إلى 5 جنيهات والفلفل الرومي الصوب 4 إلى 5 جنيهات والفلفل الحامي 2 إلى 4 جنيهات

وبلغ سعر الفلفل الألوان 8 إلى 18 جنيها في سوق الجملة والملوخية من 4 إلى 6 جنيهات والخيار الصوب 2.5 إلى 4 جنيهات والخيار البلدي من 2.5 إلى 4 جنيهات، والبسلة من 4 إلى 7 جنيهات والسبانخ من 3 إلى 4.5 جنيه والقلقاس من 3 إلى 6 جنيهات والبطاطا من 1.5 إلى 3.5 جنيه والثوم 4 إلى 8 جنيهات واللفت 1.5 إلى 2.5 جنيه والبنجر 2 الي 4 جنيهات والفول الأخضر 3 الي 6 جنيهات.