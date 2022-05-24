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شركة مودرنا الأمريكية تختبر لقاحا محتملا للوقاية من جدرى القردة

الثلاثاء، 24 مايو 2022 03:08 م
شركة مودرنا الأمريكية تختبر لقاحا محتملا للوقاية من جدرى القردة جدرى
كتب محمد عبد المجيد

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أعلنت شركة مودرنا الأمريكية اليوم، الثلاثاء، اختبار لقاح محتمل للوقاية من جدري القردة، جاء ذلك نقلا عن تقارير إعلامية.

كانت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، كشفت أن جدرى القرود ينتقل عادة من الحيوانات المصابة في غرب ووسط أفريقيا، ويُعتقد أن الفيروس الاستوائى ينتشر عن طريق القوارض، بما في ذلك الجرذان والفئران وحتى السناجب.

يمكن للبشر أن يصابوا بالمرض - الذي يأتي من نفس عائلة الجدري - إذا عضتهم حيوانات مصابة، أو لمسوا دماءهم أو سوائلهم الجسدية أو قشورهم، يمكن أن يؤدي استهلاك لحوم الطيور أو الحيوانات البرية الملوثة إلى انتشار الفيروس.

يمكن لفيروس الأورثوبوكس أن يدخل الجسم من خلال تشققات الجلد حتى لو لم يكن مرئيا، وكذلك العينان والأنف والفم، على الرغم من انتشاره بشكل رئيسي عن طريق الحيوانات البرية، كان من المعروف أن جدرى القرود يمكن أن ينتقل بين البشر، ومع ذلك يصر المسئولون بقطاع الصحة على أنه نادر للغاية.

يمكن أن يحدث الانتشار من شخص لآخر إذا لمس شخص ما الملابس أو الفراش الذي يستخدمه شخص مصاب أو من خلال الاتصال المباشر مع قشور الفيروس، يمكن للفيروس أيضًا أن ينتشر من خلال السعال والعطس.

 


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