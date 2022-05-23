اعرف كيف ينتشر جدرى القرود وأعراضه وطرق الوقاية منه

كتبت أمل علام

كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أن جدرى القرود ينتقل عادة من الحيوانات المصابة في غرب ووسط أفريقيا، ويُعتقد أن الفيروس الاستوائي ينتشر عن طريق القوارض، بما في ذلك الجرذان والفئران وحتى السناجب.

يمكن للبشر أن يصابوا بالمرض - الذي يأتي من نفس عائلة الجدري - إذا عضتهم حيوانات مصابة، أو لمسوا دماءهم أو سوائلهم الجسدية أو قشورهم، يمكن أن يؤدي استهلاك لحوم الطيور أو الحيوانات البرية الملوثة إلى انتشار الفيروس.

يمكن لفيروس الأورثوبوكس أن يدخل الجسم من خلال تشققات الجلد حتى لو لم يكن مرئيا، وكذلك العينان والأنف والفم، على الرغم من انتشاره بشكل رئيسي عن طريق الحيوانات البرية، كان من المعروف أن جدرى القرود يمكن أن ينتقل بين البشر، ومع ذلك يصر المسئولون بقطاع الصحة على أنه نادر للغاية.

يمكن أن يحدث الانتشار من شخص لآخر إذا لمس شخص ما الملابس أو الفراش الذي يستخدمه شخص مصاب أو من خلال الاتصال المباشر مع قشور الفيروس، يمكن للفيروس أيضًا أن ينتشر من خلال السعال والعطس.

في الزيادة المستمرة في الحالات، يعتقد الخبراء أن الفيروس ينتقل من خلال ملامسة الجلد للجلد أثناء ممارسة الجنس، على الرغم من أن هذه الآلية الدقيقة لم تُرَ حتى الآن.

كيف يتم اختباره؟

قد يكون من الصعب تشخيص جدري القرود؛ لأنه غالبًا ما يتم الخلط بينه وبين أنواع العدوى الأخرى مثل جدري الماء، تم تأكيد جدري القرود من خلال التقييم السريري الذي أجراه أخصائي صحي وتحليل في المختبر المتخصص في المملكة المتحدة - مختبر الممرضات النادرة والمستوردة التابع لوكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة UKHSA.

يتضمن الاختبار أخذ عينات من الآفات الجلدية، مثل جزء من القشرة أو سائل من الآفات أو قطع من القشور الجافة.

ما أعراضه؟

قد يستغرق الأمر ما يصل إلى 3 أسابيع للمرضى المصابين بعدوى جدري القرود لتطوير أي من أعراضه المنذرة، تشمل العلامات المبكرة للفيروس الحمى والصداع وآلام العضلات وآلام الظهر وتضخم الغدد الليمفاوية والقشعريرة والإرهاق - مما يعني أنه من الممكن، من الناحية النظرية، أن يكون مخطئًا على أنه أمراض شائعة أخرى، لكن الميزة الأكثر غرابة هي الطفح الجلدي الذي يبدأ غالبًا على الوجه، ثم ينتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم، عادةً اليدين والقدمين، يتغير الطفح الجلدي ويمر بمراحل مختلفة قبل أن يتشكل في النهاية قشرة تسقط لاحقًا.

ما المدة التي يبقى فيها الشخص معديا؟

يكون الفرد معديًا من النقطة التي يظهر فيها الطفح الجلدي حتى تتساقط كل القشور ويوجد جلد سليم تحتها، قد تحتوي القشور أيضًا على مادة فيروسية معدية، يُعتقد أن فترة العدوى تستمر لمدة 3 أسابيع ولكنها قد تختلف بين الأفراد.

ماذا أفعل إذا ظهرت لدي أعراض؟

يجب على أي شخص يعاني من طفح جلدي أو آفات غير عادية في أي جزء من جسمه، وخاصة الأعضاء التناسلية، الاتصال بخدمة الصحة الجنسية، يُطلب من البريطانيين الاتصال بالعيادات قبل زيارتهم وتجنب الاتصال الوثيق بالآخرين حتى يفحصهم طبيب.

طُلب من الرجال المثليين وثنائيي الجنس أن يكونوا متيقظين بشكل خاص للأعراض حيث تم اكتشاف معظم الحالات لدى الرجال الذين يمارسون الجنس مع رجال.

هل يرتبط بجدري الماء؟

على الرغم من التسبب في حدوث طفح جلدي مشابه، إلا أن جدري الماء لا يرتبط بجدرى القرود، تحدث العدوى، التي تصيب الأطفال عادةً، بسبب فيروس الحماق النطاقى.

لقاح الجدري يوفر الحماية ضد جدري القرود

للمقارنة، فإن جدري القرود - مثل الجدري - هو فيروس أورثوبوكس، وبسبب هذا الارتباط فإن لقاحات الجدري توفر أيضًا الحماية ضد مرض الجدري .

هل الشباب أكثر عرضة للخطر؟

قد يكون البريطانيون الذين تقل أعمارهم عن 50 عامًا أكثر عرضة للإصابة بجدري القرود، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، وذلك لأن الأطفال في المملكة المتحدة كانوا يتلقون بشكل روتيني حقنة الجدري، التي تحمي من جدري القرود، حتى عام 1971، كما تحذر منظمة الصحة العالمية من أن معدل الوفيات كان أعلى بين الأطفال الصغار.

هل ينتشر بسهولة مثل كورونا؟

يصر الخبراء البارزون على أننا لن نشهد مستويات انتقال على غرار كورونا في تفشي جدري القرود، يقترح تقرير لمنظمة الصحة العالمية، العام الماضي أن المعدل الطبيعي للفيروس، عدد الأشخاص الذين يمكن أن يصابوا بالعدوى إذا عاشوا بشكل طبيعي أثناء المرض - هو اثنان.

ماذا لو استمر في الانتشار؟

قال الخبراء، إنهم "يمكن أن يروا دورًا" في إطلاق لقاح الجدري تستهدف الرجال المثليين في المملكة المتحدة "إذا لم تتم السيطرة على ذلك بسرعة، تم بالفعل تقديم اللقاح الذي تم تصميمه في الأصل لمرض الجدري على جهات اتصال قريبة من الحالات المعروفة في المملكة المتحدة، الفيروسان المسببان للطفح الجلدي متشابهان للغاية.

أكد مصدر صحي، سيكون هناك عدد من الاستراتيجيات التي سننظر فيها" إذا استمرت الحالات في الارتفاع.

قال البروفيسور كيفين فينتون، المدير الإقليمي للصحة العامة في لندن، إنه إذا استمر تفشي المرض في العاصمة في النمو، فيمكن توسيع نطاق انتشار اللقاحات والعلاجات ليشمل مجموعات أكثر، مضيفا، إن هناك "خططًا جاهزة" للحصول على المزيد من الأدوية المضادة للفيروسات إذا استمر تفشي المرض وتزايد انتشاره.

ما الدول الأخرى التي رصدت الحالات؟

اكتشفت 12 دولة بما في ذلك الولايات المتحدة وإسبانيا وإيطاليا - حالات الإصابة بجدري القرود، أبلغت إسبانيا صباح اليوم عن 14 حالة إصابة مؤكدة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 21 حالة، واكتشفت بلجيكا حالتين، إحداهما في أنتويرب والأخرى في فلمنش برابانت، وأكدت ألمانيا لاحقًا أول حالة إصابة بفيروس جدري القرود على الإطلاق في مريض يعاني من "آفات جلدية مميزة" - وهي علامة منبهة للمرض.

أكدت فرنسا الليلة الماضية إصابة رجل يبلغ من العمر 29 عامًا في باريس بالفيروس، لم يسافر مؤخرًا، مما يشير إلى انتشار الفيروس في المجتمع.

في غضون ذلك، أكدت أستراليا الليلة الماضية حالتين، أحدهما رجل في الثلاثينيات من عمره سافر من بريطانيا إلى ملبورن ظهرت عليه الأعراض في وقت سابق من هذا الأسبوع، كما اكتشفت هولندا والبرتغال والسويد وكندا حالات إصابة، أكدت منظمة الصحة العالمية إنها تلقت تقارير عن 37 حالة مؤكدة و71 إصابة مشتبه بها.

كم هو قاتل؟

عادة ما يكون جدري القرود خفيفًا، حيث يتعافى معظم المرضى في غضون أسابيع قليلة دون علاج، ومع ذلك، فإن المرض يقتل ما يصل إلى 10% من الأشخاص الذين يصيبهم بالعدوى، ومع ذلك، مع السلالات الأكثر اعتدالًا، يكون معدل الوفيات أقرب إلى واحد من كل 100 - على غرار ما حدث عندما انتشار كورونا لأول مرة.

وقالت الصحيفة، كانت جميع حالات المملكة المتحدة مصابة بنسخة غرب أفريقيا من الفيروس، وهي خفيفة مقارنة بسلالة وسط إفريقيا، يُعتقد أن الحالات في البرتغال وإسبانيا بها أيضًا نسخة أكثر اعتدالًا، على الرغم من أن الاختبارات جارية.