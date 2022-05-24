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حقيقية إثبات ملكية التليفون المحمول على موقع دعم مصر.. التموين تجيب

الثلاثاء، 24 مايو 2022 11:30 ص
حقيقية إثبات ملكية التليفون المحمول على موقع دعم مصر.. التموين تجيب موقع دعم مصر تسجيل رقم التليفون المحمول
كتب مدحت وهبة

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تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية فى إتاحة خدمة تحديث رقم المحمول الخاص بصاحب البطاقة التموينية، وذلك عبر بوابة مصر الرقمية، بالاضافة إلى موقع دعم مصر مجانا شريطة أن يكون الرقم مسحل باسم صاحب البطاقة "رب الأسرة" مع عدم تقديم اى مستند يثبت ملكية التليفون.
 
وكان  الدكتور علي المصيلحي وزير التموين و التجارة الداخلية، قد قرر استثناء أسر السجناء وكذلك كبار السن الغير قادرين على الحركة، وليس لديهم خط هاتف محمول من التقدم لتسجيل رقم هاتف لهم علي أن يقدم أحد ذويهم لمكتب التموين التابع له مايثبت صحة ذلك.
 
وكان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين و التجارة الداخلية، قد أصدر قرار وزاريًا لتنظيم تسجيل رقم الهاتف المحمول علي بطاقة الدعم للتسهيل علي المواطنين، ونص التوجية الصادر اليوم بأنه لا يشترط أن يكون مقدم الطلب لمكتب التموين رب الأسرة ويسمح بأن يكون أحد المستفيدين بشرط أن يكون رب الأسرة له هاتف محمول مسجل باسمه كما شمل القرار أيضًا عدم تقديم أي مستندات لإثبات ملكية خط الهاتف المحمول ويكتفي فقط برقم البطاقة التموينية والرقم القومي ورقم هاتف مسجل باسم رب الأسرة.

دعم مصر التموين

موقع دعم مصر تسجيل رقم الهاتف المحمول

تحديث قاعدة بيانات بطاقة التموين

دعم مصر تسجيل رقم التليفون المحمول

رابط دعم مصر تسجيل رقم التليفون

موقع دعم مصر تسجيل رقم التليفون المحمول

دعم مصر تحديث رقم التليفون

تسجيل رقم الهاتف على موقع دعم مصر

اليوم السابع بلس


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