اليوم السابع
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جامعة هارفارد: النظام الغذائي الصحي يرتبط بانخفاض مخاطر كورونا

الثلاثاء، 24 مايو 2022 10:00 م
جامعة هارفارد: النظام الغذائي الصحي يرتبط بانخفاض مخاطر كورونا النظام الغذائي والإصابة بكورونا
كتبت إيناس البنا

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أوضح بحث جديد لجامعة هارفارد أن اتباع نظام غذائي صحي يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بكورونا ومضاعفاته الخطيرة.

وخلصت الدراسة التى نشرت على موقع " timesnownews"  إلى أن "اتباع نظام غذائي يتميز بأطعمة نباتية صحية كان مرتبطًا بانخفاض مخاطر وشدة كورونا.كتب الباحثون في مجلة Gut أنهم بدأوا أبحاثهم بناءً على الاعتقاد الشائع بأن الصحة الأيضية السيئة وعوامل نمط الحياة غير الصحية ارتبطت بخطر وشدة  كورونا، كان هدفهم التحقيق في ارتباط جودة النظام الغذائي بمخاطر وشدة COVID-19 وتفاعله مع الحرمان الاجتماعي والاقتصادي".

 

وسأل الباحثون حوالي 593000 بالغ (معظمهم في منتصف العمر وكبار السن) عما أكلوه في فبراير 2020، ثم تابعوا صحتهم حتى سبتمبر 2020.

كان الأشخاص الذين أبلغوا عن تناول معظم الفواكه والخضراوات والبقوليات أقل عرضة للإصابة بـ COVID بنسبة 9٪، وكان لهذه المجموعة أيضًا مخاطر أقل بنسبة 41 في المائة للإصابة بـ COVID الشديد خلال فترة الدراسة.

 كانت الدراسة قائمة على الملاحظة ولم تثبت بشكل قاطع أن اتباع نظام غذائي صحي يمنع COVID، ويشير الباحثون إلى أن التطعيم وارتداء القناع في الأماكن المغلقة لا يزالان من أهم الأساليب لمواجهة المرض.


خطر الإصابة بكورونا

النظام الغذائي والإصابة بكورونا

اتباع نظام غذائي صحي وكورونا

شدة الإصابة بكورونا


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