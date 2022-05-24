بنك الاستثمار الأوروبى يمول تنفيذ الخط الثالث لمترو الأنفاق بـ900 مليون يورو

كتبت أسماء أمين

قالت شريهان بخيت، معاون وزير التعاون الدولى إن هناك تعاون بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار فى مشروعات الموانئ الجافة بـ 6 أكتوبر ومدينة العاشر من رمضان، بالإضافة إلى مشروع إنشاء محطة بنبان لتوليد الطاقة الشمسية وغيرها العديد من المشروعات، حيث تبلغ حصيلة التعاون مع القطاع الخاص حوالي 76%.

وتابعت معاون وزير التعاون الدولى: وأيضا هناك تعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 900 مليون يورو فى مشروع تنفيذ الخط الثالث من مترو الأنفاق.

وجاء ذلك خلال المؤتمر الدولى الذى تنظمه وزارتى التخطيط والمالية حول فرص التمويل البديل فى مصر نحو تمويل مستدام للتنمية.

وأضافت أن الوزارة تقود جهود التنسيق مع مؤسسات التمويل الدولية نحو أكثر من من 50 ممثلًا من مؤسسات التمويل الدولية والبنوك متعددة الأطراف ومسئولى التعاون مع الدول على المستوى الثنائى وتم عقد عدد من ورش العمل المتخصصة فى هذا الشأن لبحث تنشيط آليات التمويل المبتكرة والمختلط، لتمويل التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وأضافت بخيت خلال كلمتها إلى خطة الحكومة المصرية خلال 3 سنوات المقبلة بزيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص فى الاقتصاد إلى 65% وخفض نسبة الدين العام من الناتج المحلى الاجمالي إلى 75%.

وأكدت بخيت على أهمية «يوم التمويل» المقرر انعقاده ضمن قمة المناخ «COP 27» فى نوفمبر المقبل والتى يعتبر فرصة للتعاون والتواصل بشكل وثيق مع مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية لتعزيز سبل التمويل المختلط من أجل تنفيذ خطط العمل المناخي على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

وقالت شريهان بخيت، إن هناك تعاون مستمر بين الولايات المتحدة الامريكية ومصر على مدار السنوات الماضية وأحد اوجه هذا التعاون هو اتفاقية “ تايب" بقيمة 155مليون دولار لتحفيز التجارة والاستثمار.

وأضافت أن الاتفاقية تهدف إلى دعم التجارة والاستثمار والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر كما انها تدعم قطاع الخدمات المالية وتدعم جهود الدولة المصرية فى تحديث نظم الادارة المالية.