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"القعدة الحلوة فى الصيف".. كورنيش ميريت بالغردقة يستقبل المواطنين ليلا.. فيديو

الثلاثاء، 24 مايو 2022 03:00 ص
"القعدة الحلوة فى الصيف".. كورنيش ميريت بالغردقة يستقبل المواطنين ليلا.. فيديو كورنيش ميريت بالغردقة
البحر الأحمر - عماد عرفة

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رصد تلفزيون "اليوم السابع"، توافد وإقبال المواطنين على منطقة كورنيش شاطئ عام رقم 4 بالغردقة في ساعات المساء بالغردقة، والذي يطلق عليه شاطئ ميريت بالغردقة، حيث يشهد تلك الكورنيش إقبالا كبيرا من المواطنين بالغردقة.



كما تشهد منطقة كورنيش الغردقة في ساعات المساء توافد عدد كبير من احتفالات الزفاف لقضاء وقت ممتع في بهجة وسرور على شاطئ البحر، وكذلك عدد كبير من الأسر المختلفة بالغردقة .

ويعد كورنيش شاطئ عام رقم 4 تم اعادة تطويره وافتتاحه في عام 2020، حيث تم إنشاء مقاعد رخامية ومظلات خشبية بمقاعدها وكذلك وضع رخام على كل الكورنيش بجانب إضاءات جديدة، ما أدى إلى تغير المنظر العام وإضفاء المظهر الجمالي عليه.

ويعتبر كورنيش ميريت بالغردقة ضمن عدد كبير من المناطق الترفيهية بالغردقة بداية من الممشي السياحي القديم الذي يستقبل كل زوار الغردقة لقربه من الفنادق وكذلك ممشي شارع الشيرتون وممشي شيرى، وكذلك ممشي النصر وكورنيش فلفلة وكورنيش ميريت وجميعها مجانا دون مبالغ مالية .

كورنيش ميريت بالغردقة (2)
كورنيش ميريت بالغردقة (2)

 

كورنيش ميريت بالغردقة
كورنيش ميريت بالغردقة

 


 





 


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