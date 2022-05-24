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الحكومة تنفى وجود أزمة فى توفير الأرز بالأسواق تأثرا بالأزمة الاقتصادية العالمية

الثلاثاء، 24 مايو 2022 11:29 ص
الحكومة تنفى وجود أزمة فى توفير الأرز بالأسواق تأثرا بالأزمة الاقتصادية العالمية المركز الإعلامى لمجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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كشف المركز الاعلامي لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من  أنباء بشأن وجود أزمة في توفير الأرز في الأسواق تأثراً بالأزمة الاقتصادية العالمية، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء.
 
مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود أزمة في توفير الأرز في الأسواق تأثراً بالأزمة الاقتصادية العالمية، مُؤكدةً على توافر كافة السلع الغذائية الأساسية بشكل طبيعي ومن بينها الأرز، مع انتظام ضخ كميات وفيرة منها يومياً بجميع الأسواق بكافة محافظات الجمهورية، مُشددةً على تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من سلعة الأرز، مُشيرةً إلى شن حملات تفتيش يومية على كافة المنافذ والمخازن للتأكد من توافر جميع السلع ومنع أي تلاعب في أسعارها أو احتكارها.
 
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الازمة الاقتصادية العالمية

توفير الارز

مجلس الوزراء

مصطفي مدبولى

المركز الاعلامي

اليوم السابع بلس


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