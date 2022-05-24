إصابة 6 أشخاص فى تصادم 3 سيارات نقل وملاكي بالطريق الأوسطى في حلوان.. صور

كتب عبد الرحمن سيد

أصيب 6 اشخاص إثر حادث تصادم سيارة نقل وسياراتين ملاكي بالطريق الدائرى الأوسطى بالقرب من منزل الأوتوستراد في منطقة حلوان، وعلى الفور انتقلت سيارات الاسعاف، وتم نقل المصابين الى مستشفى 15مايو، فيما تمكن رجال المرور من رفع حطام الحادث بالكامل.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث بالدائرى الأوسطى في حلوان ووجود مصابين، وانتقل رجال المرور الى المكان وتبين انقلاب سيارة نقل، واصطدامها بسياراتين ملاكي مما أسفر عن إصابة 6 اشخاص وتم نقلهم إلى مستشفى 15 مايو، وتم تجنيب آثار الحادث نهر الطريق وتسيير حركة المرور إلى طبيعتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.