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إصابة 6 أشخاص فى تصادم 3 سيارات نقل وملاكي بالطريق الأوسطى في حلوان.. صور

الثلاثاء، 24 مايو 2022 11:02 م
إصابة 6 أشخاص فى تصادم 3 سيارات نقل وملاكي بالطريق الأوسطى في حلوان.. صور إصابة 6 أشخاص فى تصادم 3 سيارات
كتب عبد الرحمن سيد

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أصيب 6 اشخاص إثر حادث تصادم سيارة نقل وسياراتين ملاكي بالطريق الدائرى الأوسطى بالقرب من منزل الأوتوستراد في منطقة حلوان، وعلى الفور انتقلت سيارات الاسعاف، وتم نقل المصابين الى مستشفى 15مايو، فيما تمكن رجال المرور من رفع حطام الحادث بالكامل.
 
 
تلقت غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث بالدائرى الأوسطى في حلوان ووجود مصابين، وانتقل رجال المرور الى المكان وتبين انقلاب سيارة نقل، واصطدامها بسياراتين ملاكي مما أسفر عن إصابة 6 اشخاص وتم نقلهم إلى مستشفى 15 مايو، وتم تجنيب آثار الحادث نهر الطريق وتسيير حركة المرور إلى طبيعتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
 
آثر التصادم
آثر التصادم

تصادم 3 سيارات
تصادم 3 سيارات

تصادم
تصادم

نتيجة التصادم
نتيجة التصادم
 
 

ادارة المرور

حادث مرورى

اخبار الحوادث

امن القاهرة

حلوان

الدائرى الاوسطي


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