هولندا: إجماع الاتحاد الأوروبى على عقوبات ضد روسيا ممكن خلال أيام

كتب أحمد عرفة

أكدت هولندا، أن هناك إجماع الاتحاد الأوروبى على عقوبات ضد روسيا ممكن خلال أيام، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مقتل شخصين بينهما طفل وإصابة 10 آخرين جراء قصف للقوات الأوكرانية على مقاطعة خيرسون.

وأوضحت الوزارة فى بيان أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية، اليوم الإثنين، أن "القوميين الأوكران استهدفوا بلدة بيلا زيوركا فى مقاطعة خيرسون براجمات صواريخ من طراز أوراجان تحمل قذائف عنقودية؛ ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى وهدم نحو 10 منازل".

وفى جمهورية "دونيتسك"، كشفت السلطات عن مقتل مدنيين اثنين وإصابة آخرين جراء قصف أوكرانى على 13 بلدة بالجمهورية خلال الساعات الأخيرة.