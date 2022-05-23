اليوم السابع
Ads
الإثنين، 23 مايو 2022 11:13 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

هولندا: إجماع الاتحاد الأوروبى على عقوبات ضد روسيا ممكن خلال أيام

الإثنين، 23 مايو 2022 10:20 م
هولندا: إجماع الاتحاد الأوروبى على عقوبات ضد روسيا ممكن خلال أيام اوكرانيا وروسيا
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت هولندا، أن هناك إجماع الاتحاد الأوروبى على عقوبات ضد روسيا ممكن خلال أيام، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

 

وفى وقت سابق أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مقتل شخصين بينهما طفل وإصابة 10 آخرين جراء قصف للقوات الأوكرانية على مقاطعة خيرسون.

 

وأوضحت الوزارة فى بيان أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية، اليوم الإثنين، أن "القوميين الأوكران استهدفوا بلدة بيلا زيوركا فى مقاطعة خيرسون براجمات صواريخ من طراز أوراجان تحمل قذائف عنقودية؛ ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى وهدم نحو 10 منازل".

 

وفى جمهورية "دونيتسك"، كشفت السلطات عن مقتل مدنيين اثنين وإصابة آخرين جراء قصف أوكرانى على 13 بلدة بالجمهورية خلال الساعات الأخيرة.


روسيا

حرب روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار روسيا وأوكرانيا

اخبار حرب روسيا وأوكرانيا

اسباب حرب روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب أوكرانيا

حرب روسيا على أوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الأوكرانية

الحرب العالمية الثالثة


الموضوعات المتعلقة

بيلاروسيا تتهم أوكرانيا بنشر مجموعات "تخريب" على أراضيها

الإثنين، 23 مايو 2022 10:00 م

صور.. العالم هذا المساء.. موديل إيرانية تدعم أوكرانيا بإطلالة لافتة ضمن فاعليات مهرجان كان.. نجوم ليفربول يودعون أوريجى بممر شرفى بعد قرار رحيله عن الريدز.. رئيس كوريا الشمالية يهيل التراب على جثمان قائد عسكرى

الإثنين، 23 مايو 2022 10:00 م

الادعاء العام فى أوكرانيا يحقق فى 13 ألف جريمة حرب روسية محتملة.. محكمة بكييف تسمح باعتقال الرئيس الأسبق للبلاد بسبب توقيع اتفاقيات خاركوف.. ومحاكمة الجنود الأوكرانيين الذين استسلموا بآزوفستال تبدأ فى ماريوبول

الإثنين، 23 مايو 2022 09:30 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة