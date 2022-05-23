"هنعيش سوا ونسرق سوا".. قصة زوجين تخصصا في سرقة السيارات

كتب – أحمد عبد الهادى

نجحت الأجهزة الأمنية فى ضبط سيدة قامت بالاستيلاء على سيارة باستخدام ونش والانصراف بها، وتم تحديد مكان الونش المُستخدم فى نقل السيارة، وتبين أنه قيادة (أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة) وباستدعاء الأخير قرر بتلقيه اتصال هاتفي من إحدى السيدات مفاده تعطل السيارة خاصتها بدائرة القسم ورغبتها فى نقلها لإحدى ورش إصلاح السيارات فتوجه إليها وقام بنقل السيارة لإحدى الورش الكائنة بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر بالقاهرة ، ونفى علمه بكون السيارة مُبلغ بسرقتها.

وبتكثيف التحريات أمكن تحديد مكان السيدة (ربة منزل ، مقيمة بدائرة القسم) وأنها وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع (زوجها ، مقيم بذات العنوان ).

ونجحت أجهزة الامن في ضبط سيدة وزوجها لقيامهما بسرقة سيارة أحد المواطنين بالقاهرة وإعادتها إليه فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة) بأنه أثناء سيره بدائرة القسم تعطلت السيارة ملكه فتركها بذات المنطقة وسافر إلى إحدى المحافظات، وعقب عودته اكتشف سرقة السيارة .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما ، وبمواجهتهما أكد المتهمين "الزوج" بأنه نظراً لمروره بضائقة مالية ومشاهدته السيارة المستولى عليها متوقفة منذ فتره " غير مُحكمة الغلق " أثناء جلوسه على أحد الكافيهات الكائنة بالمنطقة محل البلاغ ، فإختمر فى ذهنه فكرة الإستيلاء عليها وإصلاحها والتصرف فيها بالبيع ، وفى سبيل ذلك قام بالإشتراك مع زوجته بالإستعانة بونش أعطال ، وقيام زوجته بإيهام قائده بأن السيارة خاصتها معطلة وسرقتها على النحو المشار إليه ، كما تم بإرشادهما ضبط السيارة المستولى عليها بمكان إخفائها بإحدى الورش الكائنة بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر بالقاهرة ، وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على السيارة وإتهمهما بالسرقة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمين.