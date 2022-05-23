اليوم السابع
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مقتل شخص فى إطلاق نار عشوائى داخل مترو أنفاق نيويورك

الإثنين، 23 مايو 2022 03:09 ص
مقتل شخص فى إطلاق نار عشوائى داخل مترو أنفاق نيويورك الشرطة الامريكية
وكالات

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قالت وسائل إعلام أمريكية، إن رجلا يبلغ من العمر 48 عاماً، لقى حفته بعد تعرضه لطلق ناري في الصدر بينما كان يستقل عربة مترو أنفاق بمدينة نيويورك الأحد، في أحدث هجوم على ما يبدو ضمن سلسلة هجمات عشوائية في نظام النقل بالمدينة.

ووفق صحيفة نيويورك تايمز، قال كينيث كوري رئيس إدارة شرطة نيويورك في إفادة صحفية إن المسلح المجهول هرب عندما وصل القطار إلى محطة في مانهاتن ولا يزال طليقاً مساء الأحد.

وأضاف: "يكشف التحقيق الأولي أن المشتبه به كان يسير جيئة وذهاباً في عربة القطار قبل أن يُخرج دون استفزاز مسدساً ويطلق النار على الضحية من مسافة قريبة بينما كان القطار يعبر جسر مانهاتن".


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