مرصد الأزهر يدين قرار محكمة الاحتلال بالسماح للمستوطنين بأداء طقوس تلمودية بالأقصى

أدان مرصد الأزهر لمكافحة التطرف سماح ما تُسمى محكمة "الصلح" الصهيونية للمستوطنين بأداء طقوس تلمودية داخل باحات المسجد الأقصى المبارك؛ حيث ألغت المحكمة فى قرارها "القيود المفروضة" على عدد من المستوطنين؛ لقيامهم بأداء طقوس تلمودية فى باحات المسجد من قبل.

وأكد المرصد أن قرار محكمة الاحتلال يأتى ضمن المحاولات الحثيثة التى تقوم بها سلطات الاحتلال الصهيونى ومستوطنيه لفرض واقع جديد لتكريس تهويد المسجد الأقصى.

كما أصدر المرصد تحذيره من الدعوات التى تقوم بها جماعات الهيكل (المزعوم)؛ من أجل تنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى، يوم الأحد القادم، الموافق 29 من مايو 2022، فى ذكرى ما يُسمى "يوم القدس" العبري؛ إذ أطلقت عدّادًا يوميًّا على منصاتها للحشد لاقتحام واسع لباحات المسجد الأقصى المبارك.

وجدد مرصد الأزهر رفضه القاطع لأى قرار صهيونى من شأنه أن ينال من قدسية المسجد الأقصى المبارك، أو يفرض واقعًا جديد داخل ساحاته، مطالبًا المجتمع الدولى بالحفاظ على الوضع القائم فى المسجد -وهو الأمر الذى تقره قرارات مجلس الأمن- وبعدم استفزاز مشاعر أكثر من مليار مسلم حول العالم، باعتبار أن المسجد الأقصى بكامل ساحاته هو حق خالص للمسلمين وحدهم وليس لليهود ذرة تراب واحدة فيه.