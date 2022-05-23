الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 10 فلسطينيين بينهم طفل في الضفة الغربية

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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، 10 فلسطينيين بينهم طفل في أماكن متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.



وقالت مصادر أمنية فلسطينية إنه تم اعتقال الأسير المُحرر نور الدين إبراهيم الهريمي (25 عامًا) من قرية "حرملة" ومواطنًا آخر من بلدة "تقوع" بمحافظة بيت لحم الجنوبية، فيما تم اعتقال مواطن آخر بعد اقتحام الاحتلال لمخيم "بلاطة" أكبر مخيم في محافظة "نابلس" الشمالية.



وفي محافظة "جنين" وهي معقل المقاومة الفلسطينية، اعتقلت قوات الاحتلال شابين بعد مُداهمة منازلهما وتفتيشهما، فيما أصابت آخر بالرصاص المطاطي خلال مواجهات اندلعت خلال الاقتحام.



وذكرت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت 4 شبان آخرين من محافظة رام الله والبيرة الواقعة في وسط الضفة الغربية والتي هي مركز لكل الوزارات والمؤسسات الرسمية الفلسطينية.



وفي محافظة الخليل جنوبًا، وهي أكبر محافظة من حيث عدد السكان في الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال الطفل فرحات نادر الرجبي (14 عامًا) من المنطقة الجنوبية بمدينة الخليل.