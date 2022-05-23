محافظ قنا يتفقد الأعمال الإنشائية بمشروع معالجة الصرف الصحى بسمهود.. صور

قنا - صابر سعيد

أجرى اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، جولة تفقدية لمتابعة الأعمال الإنشائية بمحطة معالجة الصرف الصحى بسمهود، التى يجرى تنفيذها ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "، رافقه حازم عمر نائب المحافظ، والعميد وليد محمد المشرف على تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة بقنا، والدكتور راجى تاوضروس، وكيل وزارة الصحة ، والمهندس رجب عرفة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس أشرف عبدالرازق، وكيل وزارة الزراعة، واحمد السيد وكيل وزارة التموين، والمهندس صالح محمد، مدير مديرية الطرق، والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة متابعة تنفيذ مشروعات حياة كريمة بالمحافظة، والمهندس محمد على مدير الجهاز التنفيذى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس مجدى أيوب، مدير عام رى غرب قنا، والدكتور قدرى الشعينى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت.

قال محافظ قنا، إن محطة المعالجة تقع على مساحة 150 فدان ، وتتكون من عدد 10 أحواض ( 2 لا هوائى، 2 ترددى، 6 انضاج، وهى من نوع المحطات ذات المعالجة الثنائية، مشيرًا إلى أن القدرة الإستيعابية للمحطة تبلغ 20 الف لتر3 / يوم، بتكلفة مالية تصل إلى 300 مليون جنيه، وبلغت نسبة تنفيذها 62٪ ، وتخدم حوالى 300 ألف مواطن ، ومن المقرر زيادتها مستقبلا إلى 30 ألف َ3 / يوم لخدمة الخطة المستقبلية لسنة 2050.

وأضاف " الداودى " أن المحطة سوف تستقبل تصرفات الصرف الصحى من 12 قرية من قرى شمال مركز أبوتشت ، وذلك من خلال 21 محطة رفع موزعة على القرى المخدومة، مشيرًا إلى أن العمل يجرى بالتوازى فى تنفيذ محطات الرفع حيث بلغت نسبة تنفيذ المحطات 40٪، وكذلك شبكات الإنحدار وخطوط الطرد والتى تبلغ اطوالها 326 كم بنسبة تنفيذ بلغت 70٪، لافتا إلى أن التكلفة الإجمالية لمحطات الرفع والشبكات تصل إلى مليار جنيه تقريبا، ومن المقرر الإنتهاء من تنفيذ جميع الشبكات، والأعمال الإنشائية والكهروميكانيكية بمحطات الرفع فى 30 سبتمبر المقبل وذلك بالتزامن مع إنتهاء الشريحة الأولى من محطة المعالجة ، تمهيدا لبدء التشغيل التجريبى للمشروع.

يُذكر أن إجمالى مشروعات الصرف الصحى التى يجرى تنفيذها بقرى مركز أبوتشت ضمن مبادرة حياة كريمة يبلغ 56 مشروع ، وسوف تخدم هذه المشروعات جميع قرى المركز ، بما يسهم فى وصول خدمات الصرف الصحى بنسبة 100٪ لجميع القرى المستهدفة، وهو ما ينعكس بشكل ايجابى على نظافة البيئة وصحة المواطنين.