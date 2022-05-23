سكرتير عام قنا يتابع أعمال تدبيش وتبطين ترعة الأحمدية بقنا.. صور

قنا -صابر سعيد

تفقد المهندس نبيل الطيبي، السكرتير العام لمحافظة قنا، أعمال التدبيش والتبطين التي يجرى تنفيذها فى ترعة الاحمدية وفروعها بمركز قنا ضمن المشروع القومي لتبطين الترع ، والمصارف الذى يتم تنفيذه فى اطار المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، رافقه طارق لطفي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا وعدد من القيادات التنفيذية

وقال السكرتير العام لمحافظة قنا، إن مشروع تبطين الترع والمصارف من أفضل المشروعات القومية الهامة التى تنفذها الدولة، وذلك لما له من آثار ايجابية على خطط التنمية المستدامة حيث يساهم المشروع فى توفير كمية كبيرة جدا من المياه المهدرة، والحفاظ على سلامة المواطنين من إشغال الطرق بمخلفات التطهير، وتوفير الميزانية الدورية للتطهير، ونظافة مياة سقى الزرع وسلامتها من التلوث، وحماية المواطنين من الحشرات الضارة والزواحف القاتله، فضلا عن اضفاء منظر حضارى وجمالى فى البلاد

وأضاف الطيبى، أن المحافظة تستهدف تبطين 157 ترعة ومصرف بمختلف قرى المحافظة تخدم مساحة 147 ألف و 629 فدان بإجمالى أطوال 558 كم بتكلفة مالية تصل إلى مليار و 926 مليون جنيه، لافتا إلى أنه حتى الآن تم تبطين 234 كم بنسبة 42% من إجمالى المستهدف



تبطين الترع



متابعة أعمال تدبيش وتبطين ترعة الاحمدية



متابعة تبطين الترع