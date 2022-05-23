صلصة بدون طماطم.. مشروع يفوز بجائزة مسابقة تعميق التصنيع المحلى بالقومى للبحوث

كتب ـ محمد صبحى

أعلن المركز القومى للبحوث نتائج مسابقة تعميق التصنيع المحلى، والتى انطلقت برعاية من الدكتور محمد هاشم رئيس المركز القومى للبحوث، بهدف تمويل مخرجات بحثية للوصول إلى السوق وتنفيذ النماذج الأولية والنصف صناعية ودعم الأفكار والابتكارات ذات المردود الاقتصادى، حيث تم تقييم المقترحات المقدمة على أساس وجود منتج على المستوى المعملى، وأن يكون له احتياج فعلى بالسوق المحلى المصرى وأن يكون قابل للتطبيق على المستوى الصناعى.

وكانت المسابقة تحت إشراف مكتب نقل وتسويق التكنولوجيا بالمركز وتحت شعار "فكر وابتكر" في مجال الصناعات الغذائية والتغذية، حيث تقدم للمسابقة 7 فرق بحثية بمنتجات غذائية مبتكرة وأفكار إبداعية تسويقية واقتصادية.

وفاز بالمركز الأول الدكتورة منال محمد رمضان وفريقها البحثى بكأس المسابقة وشهادة تقدير عن إنتاج بدائل صحية واقتصادية مصرية 100% لمنتجات تقليدية، بهدف المساهمة في تحقيق الأمن القومى الغذائي والصحى ورفع شعار (غذاءك دواءك) والحد من الاستيراد واستثمار خيرات بلدنا الطبيعية، حيث استطاعت ابتكار مشروع صلصة بدون طماطم.

وأوضح بيان صادر عن المركز القومى للبحوث، أن هذه المنتجات ضمن المخرجات البحثية لمشروع ممول من المركز القومي للبحوث خلال الفترة (2019-2022) قسم كيمياء مكسبات الطعم والرائحة معهد الصناعات الغذائية والتغذية.

وتابع البيان، أنه أصبح هناك اتجاه عالمي للبحث عن منتجات طبيعية صحية بديلة للمنتجات الغذائية وخصوصاً المضافات الغذائية ذات المشاكل الصحية .

وأشار البيان، إلى أن الهدف من المشروع :

دعم الاقتصاد القومي

- دعم الاقتصاد القومي الغذائي (توفيرالعملة الصعبة ومنع استيراد المركزات بما يزيد عن 7 ملايين دولار)

- دعم الاقتصاد القومي الصحي ( برفع الكفاءة الصحية للمستهلك وحماية من الأمراض) من خلال بدائل صحية 100% لمنتجات ومضافات غذائية أو بدائل محلية طبيعية لا تسبب مشاكل صحية.

- من خلال خامات ذات قيمة غذائية عالية جدا واقتصادية مصرية محلية.