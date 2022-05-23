زيادة "إل إم" جنيها واستقرار الباقى.. "فيليب موريس" تعلن أسعار منتجاتها (إنفوجراف)

تواصل أسعار السجائر استقرارها فى الأسواق اليوم الإثنين 23-5-2022، سواء السجائر المحلية أو الأجنبية فى حين زادت سجائر إل أم جنيها واحدا لكل علبة بحسب ما أعلنته شركة فيليب موريس.



أسعار السجائر

*المنتجات التى تم زيادة أسعارها:

إل إم أحمر: 34 جنيها

إل إم أزرق: 34 جنيها

إل إم فضى: 34 جنيها

إل إم Forward

: 34 جنيها

*المنتجات التى لم يتم زيادة أسعارها:

ميريت بأنواعها: 49 جنيها

مارلبورو أحمر: 46 جنيها

مارلبورو دهبى: 46 جنيها

مارلبورو purple mix للعلبة: 46 جنيها

مالبورو crafted بأنواعها: 36 جنيها

إل إم motion بأنواعها: 28 جنيها