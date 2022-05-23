زيادة "إل إم" جنيها واستقرار الباقى.. "فيليب موريس" تعلن أسعار منتجاتها (إنفوجراف)

تواصل أسعار السجائر استقرارها فى الأسواق اليوم الإثنين 23-5-2022، سواء السجائر المحلية أو الأجنبية فى حين زادت سجائر إل أم جنيها واحدا لكل علبة بحسب ما أعلنته شركة فيليب موريس.
أسعار السجائر
*المنتجات التى تم زيادة أسعارها:
إل إم أحمر: 34 جنيها
إل إم أزرق: 34 جنيها
إل إم فضى: 34 جنيها
إل إم Forward
: 34 جنيها
*المنتجات التى لم يتم زيادة أسعارها:
ميريت بأنواعها: 49 جنيها
مارلبورو أحمر: 46 جنيها
مارلبورو دهبى: 46 جنيها
مارلبورو purple mix للعلبة: 46 جنيها
مالبورو crafted بأنواعها: 36 جنيها
إل إم motion بأنواعها: 28 جنيها
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة