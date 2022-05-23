اليوم السابع
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الإثنين، 23 مايو 2022 05:41 م
أكرم القصاص
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زيادة "إل إم" جنيها واستقرار الباقى.. "فيليب موريس" تعلن أسعار منتجاتها (إنفوجراف)

الإثنين، 23 مايو 2022 04:56 م
زيادة "إل إم" جنيها واستقرار الباقى.. "فيليب موريس" تعلن أسعار منتجاتها (إنفوجراف) أسعار السجائر

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تواصل أسعار السجائر استقرارها فى الأسواق اليوم الإثنين 23-5-2022، سواء السجائر المحلية أو الأجنبية فى حين زادت سجائر إل أم جنيها واحدا لكل علبة بحسب ما أعلنته شركة فيليب موريس. 
 
 
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أسعار لاسجائر
أسعار السجائر
 
*المنتجات التى تم زيادة أسعارها:
إل إم أحمر: 34 جنيها
 
إل إم أزرق: 34 جنيها
 
إل إم فضى: 34 جنيها
 
إل إم Forward 
 : 34 جنيها
 
 
*المنتجات التى لم يتم زيادة أسعارها:
ميريت بأنواعها: 49 جنيها
 
مارلبورو أحمر: 46 جنيها
 
مارلبورو دهبى: 46 جنيها
 
مارلبورو purple mix للعلبة: 46 جنيها
 
مالبورو crafted بأنواعها: 36 جنيها
 
إل إم motion بأنواعها: 28 جنيها

أسعار السجائر

سجائر إل ام

فيليب موريس


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