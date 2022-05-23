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حسام حبيب ينفي تهديده شيرين عبد الوهاب بسلاح ناري: مرخص وأحمله بصفة قانونية

الإثنين، 23 مايو 2022 02:57 م
حسام حبيب ينفي تهديده شيرين عبد الوهاب بسلاح ناري: مرخص وأحمله بصفة قانونية الفنانة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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نفى الفنان حسام حبيب استخدامه سلاحا ناريا في تهديد الفنانة شيرين عبد الوهاب، عقب القبض عليه لتحريرها محضرا ضده، بعدم التعرض لها ولابنتيها، وذكر أن السلاح الناري المضبوط بحوزته ملكه ومرخص، ويحمله بصفة قانونية.
 
وقال حبيب عقب القبض عليه، إنه توجه إلى فيلا شيرين فجر اليوم الإثنين، للاتفاق على أعمال فنية، إلا أن خلافا نشب بينهما، ما دفعها للاتصال بشرطة النجدة، نافيا تهديدها أو الاعتداء عليها. 
 
وطالبت الفنانة شيرين عبد الوهاب بالحصول على تعهد على الفنان حسام حبيب، بعدم التعرض لها، خلال بلاغ أجرته لشرطة النجدة بالجيزة.
تلقت شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا من الفنانة شيرين عبد الوهاب، طالبت خلاله بالحصول على تعهد على الفنان حسام حبيب بعدم التعرض لها. 
انتقلت قوة أمنية إلى فيلا الفنانة، بمدينة الشيخ زايد، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم الاستماع لأقوال الفنان حسام حبيب، الذي ذكر أنه كان متواجد بفيلا شيرين للاتفاق على أعمال فنية، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق. 
 

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