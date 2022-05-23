اليوم السابع
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أكرم القصاص
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حزب القوات اللبنانية يؤكد أهمية التنسيق لإيجاد الطريقة الملائمة لتفعيل المعارضة

الإثنين، 23 مايو 2022 05:00 ص
حزب القوات اللبنانية يؤكد أهمية التنسيق لإيجاد الطريقة الملائمة لتفعيل المعارضة رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع
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دعا رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع إلى أهمية التنسيق بين المجموعات المعارضة، من أفراد ومستقلين ومجموعات صغيرة وأحزاب، لإيجاد الطريقة الملائمة لتفعيل المعارضة، بعد أن أصبحت الأكثرية في المجلس النيابي.

وشدد جعجع -في كلمة له الأحد خلال الاحتفال بفوز حزب القوات في الانتخابات النيابية- على أن كتلة الحزب ستتصرف بمسئولية بعد أن وضع الشعب ثقته بها، لتحمي له حقوقه، بدءا بإظهار حقيقة انفجار ميناء بيروت البحري، وحتى إعادة حقوق المودعين، وكل الأمور الحياتية الأخرى.

وأشار جعجع إلى أن القوات ستتابع هذا المسار الصعب الشاق والطويل حتى النهاية، لأنه السبيل الوحيد نحو الخلاص، موضحا أن التحدي الآن هو انتخاب رئيس لمجلس النواب الجديد وهيئة المكتب خلال الفترة المقبلة.

وكان تيار 8 آذار قد خسر الأغلبية النيابية لصالح قوى التغيير والقوى المدنية التي تعارض تيار 8 آذار الذي يضم الثنائي الشيعي والتيار الوطني الحر الفريق السياسي لرئيس الجمهورية.

 


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