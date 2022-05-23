"ثقافة سيناء" تواصل تقديم خدماتها للأطفال والأسر بوديان جنوب سيناء

جنوب سيناء ـ محمد حسين

شهدت مناطق مدن ووديان جنوب سيناء فعاليات ثقافية منوعة ضمن خدمات وزارة الثقافة لأبناء جنوب سيناء.

وأعلن فرع ثقافة جنوب سيناء، تقديم عرض كرتون للأطفال بثقافة مدينة دهب بإشراف هدى السعيد أخصائي الشئون الثقافية بالموقع .

كما تضمنت الفعاليات تنظيم معرض لمنتجات سيدات دهب ونويبع فى ختام الأسبوع الأول من قوافل الوديان الثقافية والذي اقيم برعاية وزير الثقافة الدكتورة ايناس عبد الدايم ومحافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة.

وتضمنت فعاليات الختام للقوافل ماراثون قصير علي ممشى مدينة دهب شارك فيه أطفال دهب وهم يهتفون رسالة سلام من أرض السلام و يحملون أعلام مصر فى رسالة سلام ومحبة للعالم بحضور اللواء عبد الله عزت رئيس مدينة دهب بجنوب سيناء، ومجدي أبو الفتوح نائب مجلس مدينة دهب.

وتم تدشين نادي أدب تحت التأسيس ببيت ثقافة دهب ، واستحداث فرقة موسيقية عربية تحت الانشاء على ان يتم اعتمادهما مع بداية العام الجديد.

وكان بيت ثقافة دهب استقبل قافلة ثقافية تشمل تضم عددا من المدربين لتدريب السيدات والنشء في مجالات فنية وأدبية، و اكتشاف المواهب لمدة القافلة 4 أيام قدمت أنشطة تدريب المرأة بورش عمل تفصيل ، ونول اكتشاف مواهب من الأطفال في مجالات الشعر والقصة والغناء والمسرح والرسم والتمثيل، وجوائز مادية للمتدربين من السيدات و الموهوبين من الأطفال، وسبقها فى مدينة نو يبع تنفيذ ورشة الفن التشكيلي تدريب الفنانة فاطمة بغدادى و إشراف الفنان أحمد رشدى كما أقيمت ورش إكتشاف مواهب وتعليم المرأة السيناوية ورش الخياطة والتطريز والنول اشراف عام الفنانة ابتسام فاروق.

وأقيمت ورشة النول ويستخدم فيها خيط بف، خيط صوف ، خيط كتمبرليه ،و وفكرة الورشة هي عمل مفارش علي النول ، مختلفة وبأقل الخامات واسهل طرق التنفيذ ، ورشة التفصيل أستخدم فيها كريب أسود وتشكيلة خيوط مختلفة ، وتمت تحت بإشراف إسراء سالم مدير بيت ثقافة نويبع.

وتضمنت الفعاليات إكتشاف مواهب الأطفال من أهالى نويبع من هواة إلقاء الشعر والرسم والأداء الاستعراضي والغناء والترانيم والإنشاد بتنفيذ ورش تعليم الرسم والإلقاء والعزف الموسيقى والتمثيل لما يزيد عن مائة طفل من عمر 6 حتى 15 سنة، والتدريب على الغناء بالوان الترانيم الكنسية والإنشاد الإسلامي فضلا عن غناء الأطفال للأغانى الوطنية وأغانى تمجيد الشهداء.ونظم قصر ثقافة دهب ندوة لوعاظ وواعظات مشيخة الأزهر الشريف

وأطلق فرع ثقافة جنوب سيناء العرض المسرحى الجديد " المندوه "،لفرقة شباب الطور، تأليف اسلام الشوري، واخراج جمال مهران، ويقدم العرض على علي مسرح قصر ثقافة الطور .