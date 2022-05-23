أنشطة رياضية متنوعة تقدمها مراكز شباب جنوب سيناء.. اعرف التفاصيل

جنوب سيناء ـ محمد حسين

تواصل مراكز الشباب بمحافظة جنوب سيناء تقديم أنشطتها المتنوعة بمختلف مواقعها خدمة للشباب والأسر.

وأعلنت مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، انه حرصا من وزارة الشباب والرياضة على قيام مراكز الشباب بأدوارها على أكمل وجه، وإتاحة الفرصة أمام المواطنين لممارسة مختلف الأنشطة بها فى ضوء سياسة الوزارة الرامية إلى جعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية وجعل الرياضة أسلوب حياة.

في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء نفذ مركز شباب ابوزنيمه مبادرة 7 صباحا ضمن خطة نشاط المركز عن شهر مايو.

وتم فتح مراكز الشباب لجذب أكبر عدد من المستفيدين ضمن تنفيذ مشروع (الرياضة من أجل التنمية) لياقتي مهارتي بجنوب سيناء فى الاستاد الرياضي، كما نفذ مركز شباب أبو رديس أنشطة فى تدريب كونغو فو ، ومركز شباب شرم الشيخ رحلة ترفيهية لأعضاء فريق الكاراتيه علي الشاطئ العام وتم فى ساحة الاستاد الرياضي تنظيم يوم ترحيبي و تعريفي للأطفال .

وكانت محافظة جنوب سيناء شهدت الأسبوع الماضي فعاليات ختام المؤتمر الوطني الأول للنشء تحت شعار "بناء جيل" ، ونظمته وزارة الشباب والرياضة ممثلة بالإدارة المركزية للطلائع بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

ونظمت الفعاليات بحضور وإشراف محمد فتحي توفيق وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء، والدكتور جبريل فتيح معاون المحافظ، ومشاركة طلائع مركز شباب الطور.