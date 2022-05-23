اليوم السابع
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الإثنين، 23 مايو 2022 09:50 م
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الرئيسية اقتصاد وبورصة

تقرير يكشف أسباب ارتفاع الطلب الهندي على النفط خلال الربع الأول من 2022

الإثنين، 23 مايو 2022 09:00 م
تقرير يكشف أسباب ارتفاع الطلب الهندي على النفط خلال الربع الأول من 2022 براميل نفط
كتبت مروة الغول

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ارتفع الطلب الهندي على النفط خلال الربع الأول من عام 2022، بنحو 260 ألف برميل يوميًا مقارنة بالربع السابق ليصـل إلى نحو 5.3 مليون برميل يوميًا مقترباً من مستوياته المسجلة قبل جائحة كورونا، ومرتفعًا بنحو 340 ألف برميل يوميًا على أساس سنوي، وفقًا لتقرير الأوضاع البترولية العالمية الربع الأول 2022.
 
 
أرجع التقرير الصادر عن منظمة الدول العربية المصدرة للبترول-أوابك، هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى زيادة الطلب على وقود النقل خلال شهري فبراير ومارس، عقب رفع القيود المفروضة على حركة التنقل والسفر والاستئناف الكامل للأعمال التجارية والبناء والزراعة والأنشطة الاجتماعية والصناعية ، فضلاً عن تعافي الطلـب على غاز البترول المسال المستخدم في المنازل والصناعات الصغيرة . 
 
وأشار التقرير، إلى أن ارتفاع عدد الإصابات بالمتغير Omicron من فيروس كورونا خـلال شهر يناير، كان له دور في الحد من ارتفاع الطلب الهندي خلال الربع الأول من عام 2022، حيث تم فرض قيـود على حركة التنقل والأنشطة الاقتصادية والاجتماعية تضمنت خفض استخدام وسائل النقل العام وحركة الشاحنات ، والتعليق الجزئي لرحلات الركاب التجارية الدولية من وإلى الهنـد ، مما أدى إلى انخفاض الطلب على وقود النقل ووقود الطائرات ، وتراجع نشاط المصانع إلى أدنى مستوى لـه فـي نحو أربعة أشهر.
 
 

نفط

الهند

فيروس كورونا

طلب النفط


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