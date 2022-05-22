مدير عام منظمة الصحة العالمية: جائحة كورونا لم تنته بعد

كتب أحمد عرفة

قال يدروس أدحانوم جيبرييسوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية، إن جائحة كورونا لم تنته بعد، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلنت سلطنة عمان اليوم الأحد، رفع جميع الإجراءات الاحترازية المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا، في جميع الأماكن ولجميع الأنشطة.

وحثت اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا فى بيان نشرته وسائل إعلام مختلفة، أفراد المجتمع في مراعاة التمسك بالثقافة الصحية والوقائية، والالتزام في حالة الإصابة بالحمى أو أية أعراض تنفسية بالبقاء في المنزل وعدم مخالطة الآخرين وارتداء الكمامة في حالة المخالطة.

كما نصحت اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا كبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة بالالتزام بارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة.