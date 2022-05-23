اليوم السابع
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الإثنين، 23 مايو 2022 07:02 م
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تعليم بورسعيد: 100 حالة غياب بين طلاب الإعدادية بامتحان مادتى الجبر والدين

الإثنين، 23 مايو 2022 06:15 م
تعليم بورسعيد: 100 حالة غياب بين طلاب الإعدادية بامتحان مادتى الجبر والدين محافظ بورسعيد
بورسعيد - محمد عزام

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أكد الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، أن عدد الطلاب الذين حضروا اليوم لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية هو 12601 ‏طالب وطالبة مع تسجيل 100 حالة غياب بنسبة حضور عامة ‏بلغت 99.22% من إجمالى الطلاب المقيدين بالصف الثالث الإعدادى وعددهم ‏‏12701 طالبا وطالبة.‏
 
و قال وكيل الوزارة أن طلاب الشهادة الإعدادية بالمحافظة أدوا اليوم الإثنين الموافق 23 مايو 2022 الامتحانات فى مادتى الجبر والإحصاء بالفترة الأولى ‏والتربية الدينية بالفترة الثانية وفقا للجدول المعلن مسبقا.‏
 
وأشار وكيل الوزارة إلى أن 202 طالب وطالبة من حالات الدمج أدوا إمتحانات اليوم وسط أقرانهم  بينما ‏أدى 43 طالبا وطالبة بنظام ‏المنازل ‏الإمتحان ‏بمقر لجانهم وذلك على مستوى كل الإدارات التعليمية.‏
 
وأضاف الدكتور أكرم حسن إن غرفة عمليات الإمتحانات المركزية لم تتلقى أى بلاغات تفيد بوقوع حالات غش الكترونية فردية أو جماعية، كما لم ‏يتم ‏رصد أى مشكلات فنية أو إدارية من شأنها أن تعوق أعمال الإمتحانات لهذا اليوم.‏

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