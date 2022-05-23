تعليم بورسعيد: 100 حالة غياب بين طلاب الإعدادية بامتحان مادتى الجبر والدين

أكد الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، أن عدد الطلاب الذين حضروا اليوم لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية هو 12601 طالب وطالبة مع تسجيل 100 حالة غياب بنسبة حضور عامة بلغت 99.22% من إجمالى الطلاب المقيدين بالصف الثالث الإعدادى وعددهم 12701 طالبا وطالبة.
و قال وكيل الوزارة أن طلاب الشهادة الإعدادية بالمحافظة أدوا اليوم الإثنين الموافق 23 مايو 2022 الامتحانات فى مادتى الجبر والإحصاء بالفترة الأولى والتربية الدينية بالفترة الثانية وفقا للجدول المعلن مسبقا.
وأشار وكيل الوزارة إلى أن 202 طالب وطالبة من حالات الدمج أدوا إمتحانات اليوم وسط أقرانهم بينما أدى 43 طالبا وطالبة بنظام المنازل الإمتحان بمقر لجانهم وذلك على مستوى كل الإدارات التعليمية.
وأضاف الدكتور أكرم حسن إن غرفة عمليات الإمتحانات المركزية لم تتلقى أى بلاغات تفيد بوقوع حالات غش الكترونية فردية أو جماعية، كما لم يتم رصد أى مشكلات فنية أو إدارية من شأنها أن تعوق أعمال الإمتحانات لهذا اليوم.
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